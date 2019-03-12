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台南立委補選藍若贏 綠立委：國民黨氣勢會充到外太空

2019-03-12 19:28聯合報 記者修瑞瑩╱即時報導

台南市二選區立委補選選情緊繃，台南選出的民進黨立委林俊憲在政論節目「新聞面對面」中表示，目前的情勢真的非常緊張，主要是低投票率與綠營的分裂，一旦藍勝選，「國民黨的氣勢會充到外太空」

節目中主持人謝震武問目前的選情，林俊憲表示「超級緊張」，但對手不是國民黨也不是謝龍介，而是綠營的分裂，「分裂真的蠻嚴重」，特別是在二選區中三大票倉佳里、善化與麻豆其中之一麻豆，如果不把分裂的票找回來就很緊張，民進黨在去年底大敗後，就像是拼圖一樣要把丟掉的一塊塊找回來，對民進黨不滿的人，還有過去支持民進黨的、現在雖然不會反叛去投國民黨，但可能就亂投，或乾脆不投，這些票要找回來，現在民進黨為何打「阿扁牌」，就是拼圖理論，現在每一張票都很重要，

林俊憲表示，緊不緊張看行政院前院長賴清德助選的力道就知道，「出了120%的力量」，謝震武表示特別注意到賴最近站街頭，連一票票都要握手都要拿到，林俊憲表示，不只站在街頭，還站到晚上，所以說禍起蕭牆，自己人的分裂，實在嚴重，而國民黨在去年底選舉之後，士氣大振，很多藍的支持者可能因此願意出來投票，一漲一消之下，一旦投票率低，對民進黨可能很危險，雖然這一區是綠區，但面對低投票率與分裂，真的危險。

謝震武表示，賴清德說如果這一仗輸了，中國就會吞台灣，但藍營認為這有什麼關連，林俊憲表示，賴的說法是如果這一仗輸了，因此破洞，會直接影響到2020，如果民進黨垮了，那台灣的主體立場還能不能守的住就難說，所以這一仗很重要，一旦藍營贏了，「士氣可能要充到外太空」，

他表示，如果2020立委選舉，民進黨一定會贏，因為這個選區真的很綠，但現在的情況卻是補選投票率低，台中選投票率才25%，台北也3成，而台南的現況是「內冷外熱」，台北每天都在討論，但選區內的民眾卻很冷，加上綠營士氣低落，擔心投票率低。

民進黨立委林俊憲上政論節目「新聞面對面」。圖／取自網路
民進黨立委林俊憲上政論節目「新聞面對面」。圖／取自網路
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投票率民進黨林俊憲
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