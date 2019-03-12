【重磅快評】賣菜、喝酒都被打 誰還韓國瑜公道？

2019-03-12 19:20 聯合報 主筆室



高雄市長韓國瑜上月出訪帶回新加坡超市訂單，超市並設立「高雄首選」蔬果專區，不料今天卻被酸說專區已撤，農產品下架，韓國瑜情緒激動說「明明賣到全壘打，偏偏要說我們被下架」，好像很多人不喜歡高雄成功，韓接著又在農民節提起「一年酒醉300天是講嚎洨」，農民聽進心坎裡，最刺耳的應該是桃園市議員王浩宇吧！

親綠臉書粉團今天貼出照片，指「高雄首選」專區已撤掉，酸說是下架。韓國瑜駁斥說，太多酸言酸語令人不可思議，明明是被採購一空，竟說是下架。高市農業局長吳芳銘說明「是賣光了，被新加坡幣下架了」，現在正在海運補貨。韓國瑜還說了訂單明細，要追加芭樂1400箱10噸、蜜棗1450箱14噸、木瓜200箱2.4噸、鳳梨200箱2噸。

韓國瑜賣水果被親綠粉團消遣超市專區被下架，但事實上是賣得供不應求還要追加補貨，酸言不攻自破；有意思的是，韓國瑜賣數千萬元的水果出去，仍不免被酸，但綠營縣市長忙不迭地的跟風，紛紛向外爭取訂單，成績相形見絀，也沒人講話，難怪韓國瑜心裡不平，今天要小小抱怨一下。

今天綠營最受矚目的莫過於訪美歸國的桃園市長鄭文燦，他返國後也馬不停蹄拚經濟，今天發表桃園八德蔬菜產銷班蔬菜首度外銷到馬紹爾的成績，要外銷500多件農特產到馬紹爾，包括以山東白菜、高麗菜、紅蘿蔔、白蘿蔔、青江菜、西洋芹、青花菜、芭樂、谷柑為最多，總重達9公噸，總金額約新台幣28萬元，數量雖不多，但仍創下桃園蔬果首度外銷里程碑。

鄭文燦的努力當然應予肯定，但這數字和韓國瑜比起來，實在不成比例，看看鄭文燦交出的成績，職司監督鄭文燦的王浩宇及打韓的親綠粉團應該還韓國瑜一點公道吧，但此刻卻是一片靜寂。

韓國瑜今天在農民節活動場合講話，也對「一年酒醉300天」提出說法，他指有人說他一年酒醉300天，那是講嚎洨（亂講、唬爛的意思）， 其實喝酒是高興、氣氛，大家快樂，不一定要酒醉；幾句庶民話語，化解王浩宇的攻擊，更別堤王浩宇提出怪怪的連結，指韓國瑜在北農一郎餐廳與國台網的工作人員喝吃飯，因為有人替韓查出國台網參訪團也拜會了鄭文燦及陳金德等人。

再論喝酒，桃園市議員詹江村起底鄭文燦，指鄭當議員時和他是結拜會兄弟，常一起喝酒，鄭當了市長後也是經常喝酒，但喝酒無傷大雅，鄭文燦獲過半的桃園人認同，也沒有人計較過鄭是否還在喝，王浩宇又為何獨對韓國瑜有意見？

王浩宇其實不是大咖，但他卻常為民進黨示範如何打韓，只是藍綠爭相為農民找出路，偏偏韓國瑜就是比較有經驗，拿得出成績，綠拿這個來打韓國瑜根本佔不了便宜，喝酒更無關藍綠，王浩宇這番演出只是一場沒有人打賞的表演罷了 。