「中國若無回應李明哲案」美大使：不排除進一步動作

2019-03-12 19:20 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭媁 ╱即時報導



美國國務院國際宗教自由無任所大使布朗貝克（SamBrownback）訪台出席「印太地區保衛宗教自由公民社會對話」，今下午在美國在台協會（AIT）安排下，與遭中國大陸關押的台灣人權工作者李明哲妻子李凈瑜會面。布朗貝克表示，此次見面除了進一步了解李明哲情況的細節，並呼籲中國政府釋放李明哲。同時表示，美國政府高度關注此事，「若中國沒有任何動作，不排除將考慮採取進一步動作。」

李明哲因網路言論，2017年3月遭中國政府逮捕，同年11月被以「顛覆國家政權罪」判刑5年。李凈瑜申請探監數次被拒，終於在同年12月18日探視到李明哲。

這是布朗貝克今年第二次與李凈瑜會面，第一次是在今年初華府祈禱早餐會。布朗貝克表示，今年初他在美國遇到李凈瑜，為李明哲的遭遇發聲，當時他告訴李凈瑜3月會來台灣，希望有機會在台灣與李凈瑜見面。

布朗貝克指出，這是美國政府高度關注的案例，李明哲是人權活動者，在台灣上網卻在中國大陸被捕。他們認為，每個人都有權力自由活動，盼中國政府能做正確的事，釋放李明哲。

至於美國是否有具體計畫協助李明哲，布朗貝克表示，起初美國試圖在檯面下解決問題，若無法發揮作用，將提高關注的公眾壓力；如果還是沒有作用，將考慮採取下一步措施。

李凈瑜說，布朗貝克此次來訪，顯示即便台灣承受中國的人權迫害與武力威脅，台灣人仍可感受到美國是可以信賴的朋友。中國關押李明哲，就是要告訴全世界關注中國的人權工作者，不要管中國的人權問題，這種威脅與恫嚇，不只在台灣，也是全世界都會面臨的威脅。

此外，美國務院去年7月舉辦首屆「促進宗教自由部長級會議」會中發布「波多馬克行動計畫」，籲請與會各國設立宗教自由無任所大使，共同發揮影響力，並宣布成立「國際宗教自由基金」，鼓勵各國捐輸，將相關資源用以推動全球宗教自由。

外交部表示，為響應美國的倡議，我政府經數月的推甄及徵詢，蔡總統同意遴聘玉山神學院院長布興·大立擔任我國首任宗教自由無任所大使，未來將敦請布興·大立大使代表政府，協助推動與理念相近國家以及全球公民社會，在宗教自由議題方面加強國際連結與合作。

外交部表示，我政府亦將捐助美國務院「國際宗教自由基金」，預計自今年開始，分5年捐助，每年捐助20萬美元。這項基金除了美國本身捐款外，挪威及荷蘭等歐洲國家也已陸續承諾捐助。我政府樂願以實際行動為全球宗教自由貢獻心力，未來將與美國務院切取聯繫，確保基金提供給世界各地需要的個人或團體。