金門13陳挺誰？ 陳玉珍反擊出示理事長聲明

2019-03-12 19:20 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡家蓁 ╱即時報導



金門立委補選選情緊繃，金門最大姓陳氏宗親會的動向備受關注，無黨籍立委候選人陳玉珍今天出示陳氏宗親會理事長陳聰泉的聲明，強調陳氏宗親會從未決議支持特定候選人，決議是採「開放」讓「雙陳」各自努力；痛批陳滄江散布陳氏宗親力挺他的假消息，魚目混珠，圖利自己。

陳滄江總部則回應強調，聲明是陳聰泉個人行為不予評論。他是整合13陳陳氏宗親及大宗理監事的支持，何需宗親會決議？在15日他的選前之夜，就可見到宗親大團結埸面。

陳玉珍今天召開記者會表示，她看到報載「金門穎川堂陳氏宗親會經整合後，力挺陳滄江」的新聞，十分錯愕，也造成陳氏宗親會內部極大的波濤；2天來，她接到各地宗長、鄉親詢問關切的電話，甚至有人懷疑他們2人已私下「串通」。

陳玉珍透露，她還特別詢問過陳氏宗親會理事長陳聰泉，得到的答案是，宗親會自始至終都不曾有過「力挺某一個人」的決議。宗親會早有不對外公布的參選人協調會，只因陳滄江缺席不到，才有「開放」大家各自努力的決議。

陳玉珍強調，類似報載的這種自以為是的「文字遊戲」，製造「支持某個人」的假象並向外界散布，企圖魚目混珠，實則愚弄自家宗親，傷害了親族情感，更製造了宗親會的內部矛盾，實在很不可取。