拉攏藍營宗教票？ 傳柯Ｐ延攬蔡炳坤入府

2019-03-12 19:07 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ╱即時報導



台北市長柯文哲去年底成功連任，不過副市長懸缺始終未補齊，如今傳出柯文哲今天拍板定案，將由台中市前副市長蔡炳坤接任，預計下周二的市政會議布達上任。對此，北市府發言人劉奕霆未證實，不過也未否認，僅說北市府一直在徵詢第三副市長的人選，確定後將對外公布。

市府顧問兼市長辦公室主任蔡壁如坦承，蔡炳坤確實為徵詢的人選之一，預計這一、兩天定案，不過因為柯市長本周訪美九天，不在國內，原則上將等柯市長回國後，才會正式布達人事令。

柯文哲上任後，將工務局長彭振聲升任副市長，留任的副市長鄧家基，不過卻還有一個副市長懸缺始終未補齊。

據了解，柯文哲一直屬意愛將、前社會局長許立民接任副市長，不過已經回到台大醫院任職的許立民卻是興趣缺缺，導致副市長懸缺一擺就是3個多月。如今傳出柯文哲今已拍板定案，由蔡炳坤接任副市長。

曾任建中校長的蔡炳坤，在台中市前市長胡志強時代，被延攬擔任台中市副市長，任內督導教育、文化與觀光等業務，胡志強卸任後，於2015年接任文化部政務次長，隔年卸任後，擔任慈濟教育志業體的首位執行長。

由於蔡炳坤先後都是在藍營執政時期任官，如今被延攬進北市府，再加上擔任過慈濟教育志業體執行長，被外界解讀拉攏宗教藍營選票的意味濃厚。

市府高層透露，蔡炳坤曾擔任過台中一中、建中的校長，這是一個榮譽，對教育也很熟悉，而且蔡炳坤在面試時自爆自己過去的擔任校長期間，都住在住宿，每天早上7點就在校門口迎接學生，感覺很適合柯文哲每天早上7點半開會的步調。

對此，劉奕霆表示，北市府一直在徵詢第三副市長的人選，確定後將對外公布。至於是否將於下周二市政會議布達上任？劉奕霆表示，不清楚，一旦確定後就會對外公布。