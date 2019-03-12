蔡提對陸綱領 學者：奪回話語權

2019-03-12 18:47 台灣醒報 記者施養正╱台北報導



總統蔡英文日前提出「一國兩制台灣方案」，強硬回應中國的「一國兩制」方針。（photo by 本報資料照） 分享 facebook 「蔡英文試圖奪回選舉的話語權。」總統蔡英文日前針對「一國兩制台灣方案」提出7種面向的施政綱領。中山大學政治所教授廖達琪12日受訪時認為，小英主要是試圖凝聚傳統綠營、甚至向反對一國兩制的人民尋求支持。兩岸政策協會秘書長王智盛也認為，小英要向國人證明，面對中國強硬的政策，政府也能提出具體的對策。

小英欲奪回話語權

廖達琪表示，習近平在檯面上強調「一國兩制」，所以蔡英文必須有所回應，但因為時間點與大選接近，不免讓人覺得跟明年總統大選有所結合。她認為，這次提出施政綱領，代表蔡英文將走一個強硬、與中國對抗的路線來爭取國內人民的支持。

她更指出，一國兩制從民調看來始終被人民所厭惡，小英這時提出綱領反制，不僅為回應習近平的言論，也試圖奪回選舉的話語權，凝聚傳統綠營、甚至尋求反對一國兩制者支持。加上現階段立委的補選狀況對民進黨似乎不利，現在先打一張強勢的牌，讓蔡英文更有機會在補選後依舊站穩「掌舵者」的角色。

擋住中國攻勢

「提出綱領是為了擋住中國攻勢。」東華大學教授施正鋒認為，蔡英文提出綱領基本上就是為了明年選舉，既然中國方面表態，小英當然得有所回應。加上近期賴清德為了輔選在台南不斷「唱高調」，所以綠營在立委補選，甚至2020，勢必得擋住對岸的凌厲攻勢，畢竟台南是綠營的「命根子」，一旦台南輸掉，等於民進黨近20年的耕耘都化作泡影。

兩岸政策協會秘書長王智盛則指出，儘管蔡英文在1月2日針對習五點的回應廣受支持，但國內不免產生聲浪表示「然後呢？」，他說，這次蔡總統針對中國一國兩制提出的施政綱領，就是一個反制的行為，也欲向國人證明，面對中國強硬的政策，政府也提出具體的對策。

王智盛強調，綱領絕對有選舉因素，但不完全如外界認為，欲藉由拉高兩岸對立，提高自己的選票。他說，更多的是小英對去年九合一之後的檢討，以及反制對岸對於台灣選舉的「滲透」，這次綱領中也提出許多鞏固民主價值的做法，因為去年的失敗，政府需要更多完善機制去捍衛台灣民主。

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