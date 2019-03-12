酒駕死刑入法 藍委：不是真心要修法

2019-03-12 18:46 台灣醒報 記者張朝瑋╱台北報導



針對「酒駕死刑」的修正案，國民黨立委沈智慧（左）與曾銘宗（右）質疑民進黨團不是真心想修法，只是安撫民怨。（沈智慧辦公室提供） 分享 facebook 酒駕最高可判死刑只是「虛晃一招」？國民黨立委沈智慧12日表示，雖然法務部及民進黨提出「酒駕死刑」的修正案，但回顧2月她提出這個構思時，卻被民進黨百般阻撓，而不到一個月，綠營態度就整個大轉變，她質疑民進黨團不是真心想修法，只是安撫民怨，如果真心想修法，行政院就要趕快把法案送進立法院審議。

綠營態度大轉變

沈智慧指出，她是第一個提案將酒駕刑責提高到死刑的立委。但在2月中的記者會後，卻有民進黨立委唱衰她的提案，甚至在司法委員會排出5席廢死聯盟的立委阻擋提案。結果不到一個月，民進黨就反而轉向支持她的提案，她認為行政院目前提出的酒駕死刑修法，可能僅是虛晃一招，目的在於平息民怨，不是真的想要通過這法案。

她說，之前提案的酒精鎖修正案，本來在政黨協商全體同意納入條文後，可以逕付二讀加速立法，但這幾天下來卻遲遲不見民進黨黨團完成協商簽字，似乎想要推翻2月26日的協商決議。

應盡速完成立法

「我懷疑是不是協商後，遭到行政院反對，才導致民進黨團簽不下去？」沈智慧說，如果民進黨真的不是來騙票的，「只要看法案能不能在本會期通過，就知道了。」

她呼籲行政院長蘇貞昌從善如流、追隨民意修法，還給人民「免於恐懼」的生活空間。「嚴懲酒駕是不分藍綠的重大民生法案，完成立法才是尊重民意」。

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