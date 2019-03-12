中國送貓熊台灣送什麼？蘇貞昌：送兩隻獼猴

2019-03-12 18:30 聯合報 記者 聯合報 記者 丘采薇 ╱即時報導



有中國人大代表提案由重慶動物園贈送兩隻貓熊給高雄，引起熱議。國民黨立委羅明才今天在立法院總質詢問行政院長蘇貞昌，若人家送兩隻貓熊，我們台灣要送什麼？對此蘇貞昌回應：「送他兩隻獼猴。」蘇也強調，行政院不會為這種事情卡關，兩岸友善往來都很鼓勵。

羅明才一開始問蘇貞昌，有沒有去過大陸？蘇回應，沒去過，當年他很早就當縣長，所以不能去，「現在我去就大條了。」他也強調，他不是害怕，是對岸不給他去，「如果他邀請我這個中華民國行政院長，那我很高興，大家來談談。」

羅明才隨後問，過去送大陸曾送台灣兩隻貓熊，現在又要送兩隻？蘇貞昌回應，這個好像消息有誤，對岸好像已經好多年來不送人家（貓熊）了，只租不送，且根據國際公約，瀕臨絕種的動物也需要遵照相關規範。

對此羅明才問，送貓熊可以增進觀光、兩邊多聯絡，怎麼看？蘇則說，行政院不會為這種事情卡關，兩岸友善往來都很鼓勵；台灣人多少年來都是和平，台灣人從來沒去打人家，都是外面的人來戰台灣。

羅明才問，這幾年陸客來台人數銳減？蘇貞昌說，這與中國出國人數管制很嚴有關，跟我們台灣自由開放不太一樣，所以台灣非常歡迎所有旅客，包括中國的，中國也曾報導，台灣最美的風景是人，因此兩岸多往來就可以多了解，台灣也經歷戒嚴與一黨專政，但現在可以自由開放，很輕鬆、先進，中國也可以參考。

接著羅明才問，若對岸有邀請，是否支持閣員訪陸？對此蘇貞昌回應，對於相關城市往來、人民互動都非常鼓勵歡迎，閣員如果因為業務需要，在對等尊嚴之下，有需要都不禁止。