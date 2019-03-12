朱立倫：如果只能期待韓國瑜 韓當然就是最大希望

2019-03-12 18:29 聯合報 記者 聯合報 記者 王寓中 ╱即時報導



新北市前市長朱立倫今天接受《TVBS 少康戰情室》節目專訪，針對國民黨主席吳敦義保留萬分之一徵召高雄市長韓國瑜的機會，朱立倫首度表態，國民黨沒有分裂本錢，不會同時有二個總統候選人，他與韓國瑜都有共識，黨內要推出最強候選人，韓國瑜非常鼓勵他，也給予建議，他也支持韓國瑜現階段全力拼高雄市政，至於他自己也會爭取更多支持，但「如果我們不夠努力，大家都只能期待韓市長，那韓市長當然就是我們最大的希望。」

朱立倫表示，如果我們不夠強，當然黨主席吳敦義要有完整規劃，黨中央保留一個生機的機會也是必然的，如果夠強，就會篤定提名爭取勝選，他要做的事是反躬自省，自己夠不夠好，夠不夠強，思考藍營為什麼會有這樣的焦慮感。

至於如果換韓登場是否採徵召或兩階段初選，朱立倫強調，4月公告、5月登記，初選辦法採用三成黨員投票、七成民調進行，但其實還會有例外情況，當國民黨覺得不需要初選，決定徵召，就在初選開始前作出決定，透過徵召程序選出候選人。

朱立倫明確主張如果要徵召就不要辦初選，至於有人提出二階段論，他直言，「可能就比較難」，因為2016年有類似情況，結果公開但又不提名，這對黨比較不好，要做就一階段，「4月登記以前決定徵召，我覺得就大大方方。」遊戲開始、開跑後，如果再徵召比較不宜。

至於若初選結果不是自己是否參選到底，朱表示，他會尊重大家共識，因為2020黨內共識就是，希望民進黨下台，國民黨承擔責任，當然要推出最強者，反過來沒辦法達成目標，又不贊成最強者，「我不會這樣做。」但不能比賽打了以後，結果又改變。