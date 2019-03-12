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操弄王浩宇狂打韓國瑜？ 鄭文燦否認：勿低估王的智慧

2019-03-12 18:17聯合報 記者許政榆╱即時報導

桃園市議員王浩宇日前頻頻發言批評高雄市長韓國瑜引發話題，更有一說直指王浩宇幕後指使者就是桃園市長鄭文燦。對此，鄭文燦回應，任何議員都有言論自由，我無法干涉，「但不要低估王浩宇的智慧，其實他個人很有看法，是他個人的取向」。

鄭文燦說，訪美期間有少數人想造謠，任何議員都有言論自由，自己也無法干涉，不要說授權、授意，我們的議員要跟韓國瑜打口水戰，而且議員並不是聽市長的，議員有獨立的職權，何況王浩宇是綠黨的議員，「謠言止於智者」所有的造謠都應該結束。

鄭文燦說，王浩宇這一次去單挑韓國瑜，這是他的競選策略，另外和王打口水戰的桃園市議員詹江村，兩人一樣都是要競選立委，他們要打擂台戰不需要把其他人牽扯進來。但鄭文燦也表示，不要低估王浩宇的智慧，大家形容王是自走炮，其實王個人很有看法，他看法跟我不一樣，跟民進黨團也不一樣，所以他是個人的取向。

對於近日外界揣測王浩宇「捧鄭打韓」，鄭文燦也藉此釋出和韓國瑜過往「友好關係」，他表示，過去韓國瑜任北農總經理時和自己互動還不錯，當時也曾來市府拜訪兩次，希望多買一點桃園的蔬菜，雖然後來因認證問題沒談成，沒談成和九二共識無關，但還是感謝北農，畢竟平時桃園蔬菜銷至雙北量相當大，和雙北為互利關係，應就事論事，買多買少我都謝謝，呼籲放下政治口水，農民汗水應多照顧。

桃園市議員王浩宇日前頻頻發言批評高雄市長韓國瑜引發話題，更有一說直指王浩宇幕後指...
桃園市議員王浩宇日前頻頻發言批評高雄市長韓國瑜引發話題，更有一說直指王浩宇幕後指使者就是桃園市長鄭文燦。對此，鄭文燦回應，任何議員都有言論自由，我無法干涉，「但不要低估王浩宇的智慧，其實他個人很有看法，是他個人的取向」。記者許政榆／攝影
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韓國瑜王浩宇鄭文燦
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