操弄王浩宇狂打韓國瑜？ 鄭文燦否認：勿低估王的智慧

2019-03-12 18:17 聯合報 記者 聯合報 記者 許政榆 ╱即時報導



桃園市議員王浩宇日前頻頻發言批評高雄市長韓國瑜引發話題，更有一說直指王浩宇幕後指使者就是桃園市長鄭文燦。對此，鄭文燦回應，任何議員都有言論自由，我無法干涉，「但不要低估王浩宇的智慧，其實他個人很有看法，是他個人的取向」。

鄭文燦說，訪美期間有少數人想造謠，任何議員都有言論自由，自己也無法干涉，不要說授權、授意，我們的議員要跟韓國瑜打口水戰，而且議員並不是聽市長的，議員有獨立的職權，何況王浩宇是綠黨的議員，「謠言止於智者」所有的造謠都應該結束。

鄭文燦說，王浩宇這一次去單挑韓國瑜，這是他的競選策略，另外和王打口水戰的桃園市議員詹江村，兩人一樣都是要競選立委，他們要打擂台戰不需要把其他人牽扯進來。但鄭文燦也表示，不要低估王浩宇的智慧，大家形容王是自走炮，其實王個人很有看法，他看法跟我不一樣，跟民進黨團也不一樣，所以他是個人的取向。