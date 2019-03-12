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立委補選最後一天 韓國瑜、韓冰助選不缺席

2019-03-12 18:10聯合報 記者楊濡嘉╱即時報導

高雄市長韓國瑜不管到新北三重為立委補選候選人鄭世維站台或到台南為台南第二選區立委補選的候選人謝龍介助選，都造成轟動，選舉投票前一天他也要助國民黨候選人最後衝刺，但是幫鄭世維或謝龍介，他表示目前未定，倒是他的女兒韓冰可能陪鄭世維掃街拜票。

韓國瑜今天表示，立委補選投票前一天、3月15日要到新北或台南，還在評估，要考量他的時間，鄭世維是邀請韓冰，如果她排得出時間，應該會去幫忙掃街拜票，他這邊因為時間的關係還沒有辦法做最後的確定。

高雄市長韓國瑜和女兒韓冰都會在立委補選前一天為國民黨候選人助選。記者劉學聖／攝影
高雄市長韓國瑜和女兒韓冰都會在立委補選前一天為國民黨候選人助選。記者劉學聖／攝影
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鄭世維韓國瑜立委補選
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