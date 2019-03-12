立委補選最後一天 韓國瑜、韓冰助選不缺席

2019-03-12 18:10 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



高雄市長韓國瑜不管到新北三重為立委補選候選人鄭世維站台或到台南為台南第二選區立委補選的候選人謝龍介助選，都造成轟動，選舉投票前一天他也要助國民黨候選人最後衝刺，但是幫鄭世維或謝龍介，他表示目前未定，倒是他的女兒韓冰可能陪鄭世維掃街拜票。