為韓國瑜保留萬分之一機會 吳敦義：要贏就要出王牌

2019-03-12 18:06 聯合報 記者 聯合報 記者 王寓中 ╱即時報導



2020年總統大選，國民黨內角逐者眾，國民黨主席吳敦義今天接受壹電視「十點上新聞」主持人陳雅琳專訪時，首度公開表示，將保留「萬分之一的機會」，徵召高雄市長韓國瑜參選總統，因為拿下政權才是終極目標。

不過，吳敦義強調選總統要有強健的體魄，他對於韓國瑜的身體挺憂慮的，「怎麼會瘦這麼多？我已經私下透過朋友轉達韓國瑜，希望他注意身體健康，照顧好自己」！

吳敦義接受壹電視「十點上新聞」專訪，今晚十點播出。根據壹電視發出的新聞稿，吳敦義在專訪中提到，2018年大選前，他就是看好曾經出任北農總經理的韓國瑜，個性幽默風趣有決斷，才安排他南下為國民黨征戰艱難選區高雄市，當時，韓國瑜一度北上，登記參加黨內台北市長初選，吳敦義接到韓國瑜電話，就立刻勸退，要他留在高雄市拚戰，韓國瑜這才火速在登記參選2分鐘後撤銷，返回高雄繼續耕耘，也才有了高雄市這場藍營空前的大勝利。

吳敦義日前才說過，將保留「萬分之一機會」參選2020總統，今天他首度公開表示，也保留「萬分之一機會」徵召韓國瑜，但不是在提名之後才來徵召，他語帶玄機的說，他目前正在注意「一個人」，就算「這個人」的民調是比較領先的，但如果還有另一張牌是一定會贏的，為了重返執政，當然就要打出這張王牌。吳敦義說，沒有所謂二階段初選，而是在「初選階段」就搞定，亦即，即使有人以七三比勝出，但還是可能用徵召的方式提名。以目前的態勢來看，「這個人」暗指朱立倫。

至於，如果王金平自己用連署的方式參選，吳敦義說他不敢想像，「如果想這個問題，就是對王金平的不敬」。

至於外界高度關注，吳敦義本人的參選意願，他強調，仍保留「萬分之一機會」，吳敦義強調，目前他正為3月16日四席立委補選拚戰，選後他才會全盤考量自己的參選可能，但，「如果黨內已有更合適之人，我何必要插一腳？」面對各界的勸進聲浪，吳敦義表示，最遲他會在4月份初選前正式表態。