影／蔡將6度訪友邦 藍委批:過去回國就斷交怎樣都輸

2019-03-12 18:03 聯合報 記者 聯合報 記者 楊凱竣 ╱即時報導



總統蔡英文昨天召開國安會議，提出反制「一國兩制台灣方案」的七項指導綱領，國民黨主席吳敦義今天表示，希望蔡總統不要因面對大選就操作兩岸緊張，企圖贏得選舉，吳敦義更酸蔡英文就任總統以後，竟然不承認有九二共識的存在，這是非常令他驚訝的事情，不相信以蔡英文的高學歷，怎麼會有類似健忘症。

外交部上午也宣布，蔡英文總統21日起至28日將出訪南太平洋3友邦，除了到帛琉與諾魯進行國是訪問外，也將赴馬紹爾群島舉辦的首屆太平洋婦女領袖聯盟會議發表演說。鄰近友邦國家吉里巴斯，原本也在出訪計畫內，但最後卻喊卡，被外界質疑邦誼是不是有所變卦，對此外交部澄清，吉里巴斯馬茂總統，同時兼任了南太平洋大學的校長，出訪期間剛好在斐濟主持畢業典禮，所以最後雙方達成了彼此的互相理解，同意我們另外商定時間再訪問。