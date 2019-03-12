政府花錢打假球？ 民團催促司改

2019-03-12 18:29 台灣醒報 記者施養正╱台北報導



民間司法改革基金會與立委黃國昌（右2）12日召開記者會，呼籲政府應積極加速司法改革腳步。（photo by 施養正/台灣醒報） 分享 facebook 「政府和司法院都在花錢打假球！」立委黃國昌12日痛批，政府斥資上千萬進行法官及檢察官評鑑，得出「百分百」合格的完美結果，其中連入獄的檢察官陳玉珍都連續6年考績甲等，他指出，現行評鑑制度明顯與現實脫節。民間司法改革基金會董事長林永頌也說，評鑑委員全是法律背景，無疑是「官官相護」。

評鑑制度 官官相護

林永頌表示，儘管《法官法》修正草案即將進入立法院審理，但官版的草案並未完善法官及檢察官的評鑑制度與委員會組成規定，內部也未規範委員會善盡監督職責，「這樣的法案根本沒用！」他說，法律人彼此有裙帶關係，只有讓非法律的民眾參與改革，才能讓人民有感。

他更舉例，日前檢察官審理4歲女童疑遭生父性侵的案件時，竟然在訊問母親時讓女童旁聽，無疑違反法律原則，審問女童時也未讓社工陪同，甚至用「逼供」的語氣質問女童。儘管檢察官評委會認為有疏失，但卻以「投票通過」為由不予處分。林永頌怒斥，「評委會不只不監督，還縱容法官胡搞！」

政府空頭支票

「人民沒辦法再等了！」黃國昌說，政府6年來斥資上千萬進行法官及檢察官評鑑，結果宣稱百分之百合格，既然如此為何出現如此「荒唐」的審理過程？《法官法》的審查於本會期進入立法院，「政府的口號、會議都很多，但重點是要付諸行動。」他也出，自2015年蔡英文提出「司法改革」政見時，當時身為學者的他曾滿心期待。

加入非科班委員

司改會專職律師陳昱廷則表示'，法官評委會及檢察官評委會去年一整年只做成3項決議，行政效率持續探底，完全無法達成淘汰不適任法官及檢察官的監督功能。他也建議，過去評核委員都由司法院及法務部主掌，無疑是「自己人評自己人」。

因此司改會提出，評委會成員應加入非法律背景的專任委員，且法律背景委員人數不得過半，才能有效達成「外部評鑑、內部監督」的職責，也不會讓少數不適任的法官及檢察官，繼續啃噬人民對司法的信任。

【更多精采內容，詳見 】