追悼311 日本首相安倍推特回應蔡總統

2019-03-12 17:30 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬殷 ╱即時報導



昨天是三一一東日本大地震8周年，蔡英文總統昨天在推特發文，日本首相安倍晉三稍早回應推文，安倍說，台湾的支援帶給我們無比的勇氣。震災已經過去8年了，災區的復興工作正在切實地進行。謹藉此機會再次向臺灣許多老朋友表達誠摯的謝意。