追悼311 日本首相安倍推特回應蔡總統

相關新聞
三度參選！謝立功鬆口：2022角逐基隆市長選舉2019-03-12 16:58
中國送貓熊台灣送什麼？蘇貞昌：送兩隻獼猴2019-03-12 18:30
朱立倫：如果只能期待韓國瑜 韓當然就是最大希望2019-03-12 18:29
政府花錢打假球？ 民團催促司改2019-03-12 18:29
為韓國瑜保留萬分之一機會 吳敦義：要贏就要出王牌2019-03-12 18:06
影／蔡將6度訪友邦 藍委批:過去回國就斷交怎樣都輸2019-03-12 18:03
柯文哲要雙子星速審 投審會：國安會、陸委會尚未回覆2019-03-12 17:43
藍委提酒駕沒收車輛 蘇貞昌：可研議2019-03-12 17:34
蘇貞昌：國民黨無法解決自經區條例 卻硬要民進黨同意2019-03-12 17:26
不讓韓國瑜專美於前 鄭文燦賣菜到馬紹爾群島2019-03-12 17:24
拚經濟、救台灣 藍委促設自貿區2019-03-12 17:10
影／屏東曾3次爭取燈會摃龜 立委鍾佳濱要高鐵到雙東2019-03-12 16:53
陳其邁：希望韓國瑜與中央攜手合作國安議題2019-03-12 16:29
蔡英文打恐嚇牌？賴清德：中國揚言武力犯台才是恐嚇牌2019-03-12 16:24
強化反恐能力 內政部證實機場航警將配「衝鋒槍」2019-03-12 15:21
支持酒駕累犯重罰 盧秀燕：判死與否由立院決定2019-03-12 15:01
音樂會配合韓國瑜重播影片？網友指中場落跑不如花媽2019-03-12 14:53
蘇貞昌：想發大財 小心本金都被拐2019-03-12 14:45
受韓國瑜拚經濟感召 商總認購100公噸香蕉2019-03-12 14:42
柯Ｐ訪美行程有彩蛋？北市府：說出來就不是驚喜2019-03-12 14:38
自由鐘前有感 林右昌：我們就是一個國家 台灣不容分化2019-03-12 14:19
避免政治干預 藍委提李進勇條款2019-03-12 14:14
柯文哲將訪美 陳冠廷：不求滿分2019-03-12 14:09
過境美國？ 蔡總統將訪三友邦2019-03-12 14:08
一國兩制台灣方案 吳敦義：掌舵者勿為選舉操作兩岸2019-03-12 14:08
黨政人士：蔡提綱領 無關藍綠及選舉2019-03-12 14:07
反制一國兩制 蘇揆：九二共識就是統一進程2019-03-12 14:05
中樞植樹南移屏東舉辦 陳建仁：別具意義2019-03-12 13:39
國台網來台也見綠首長 孫大千：鄭文燦要不要解釋？2019-03-12 13:13
總統反制一國兩制 朱立倫：兩岸應和平合作2019-03-12 13:09
蔡英文反制一國兩制 韓國瑜：不碰觸中央權限2019-03-12 13:06
習近平可能見教宗？外交部：持續關注相關發展2019-03-12 13:04
高雄水果專區被撤？高市府駁：「是被新加坡幣下架」2019-03-12 13:04
華人的民進黨？林濁水：說給誰聽？聽了又會怎樣？2019-03-12 12:56
自媒體隨柯訪美要募款 柯Ｐ：我每天都被消費2019-03-12 12:32
批潘恒旭是豬隊友 杜紫宸：至少為韓國瑜拉下50萬票2019-03-12 12:32
蘇貞昌：發大財很好 小心後面統戰目的2019-03-12 12:22
反對真拆遷、假安置！社子島居民不滿拆遷補償方案2019-03-12 12:19
總統出訪取消吉里巴斯 外交部：兩國邦誼穩固沒問題2019-03-12 12:14
熱門文章
做滿4年…韓國瑜反問誰說的 黃光芹發文還原現場解讀真相2019-03-12 11:10
蔡英文召開國安會議 反制習近平一國兩制台灣方案2019-03-11 18:54
美售我M1A2戰車慢吞吞 他揭內幕原來先前有質疑2019-03-12 01:48
高雄水果在新加坡下架？韓國瑜激動：明明賣到全壘打2019-03-12 12:51
國台網來台也見綠首長 孫大千：鄭文燦要不要解釋？2019-03-12 13:13
高雄水果專區被撤？高市府駁：「是被新加坡幣下架」2019-03-12 13:04
傳宋楚瑜將宣布參選總統 親民黨回應了2019-03-11 23:31
我採購66架F-16V 專家：突破2006年「鳳隼案」框架2019-03-12 03:10
批潘恒旭是豬隊友 杜紫宸：至少為韓國瑜拉下50萬票2019-03-12 12:32
韓國瑜真不選總統？馬當年也曾拒選 卻被一招破功2019-03-12 08:00
韓國瑜承諾在高雄「做好做滿」 謝金河讚有智慧的決定2019-03-12 09:15
F-16V最快明年底開始交機？ 專家：天方夜譚2019-03-12 08:24
【重磅快評】農委會不樂見高雄「發大財」、「賺大錢」2019-03-12 07:39
高市下水道有1萬破洞？議員駁韓國瑜：別汙衊前朝2019-03-12 09:35
農民節和農民喝一杯 韓國瑜：說我一年酒醉300天是嚎洨2019-03-12 15:30
台南出動千名「房衫軍」 抗議房屋稅衝破警方人牆2019-03-12 11:24
市長一任四年說爆爭議 吳子嘉：韓國瑜百分之百選總統2019-03-12 16:04
核四存廢公投 直球對決2019-03-12 00:38
韓國瑜宣布不選總統 吳敦義在南投吃肉圓2019-03-11 21:22
這題直球回答太敏感 柯、韓人氣再高都只能搞曖昧2019-03-12 09:00
買F-16V 專家：蔡政府將編列80億美元特別預算支應2019-03-12 08:42
與韓國瑜心意相通 王金平：我若拜託 他不會投朱立倫2019-03-11 23:32
打死不退！退警第5度掛布條嗆年改 3百人聲援2019-03-12 15:08
台師大遭控動員幫造勢 王金平為釀起風波致歉2019-03-11 20:56
謝龍介唱衰台南？郭國文：他完全複製韓國瑜2019-03-12 14:49
先後邀請國民黨高層演講 北市立大學遭批「黨校」2019-03-11 19:18
影／ 王世堅吹「韓風」? 讚韓國瑜是五百年來興起王者2019-03-11 18:21
韓國瑜道歉 菲代表：盼瑪麗亞風波就此打住2019-03-11 22:50
國安會議 揭中國加速統一台灣4策略2019-03-11 23:34
郭國文稱雞蛋不應同籃 游淑慧：台南市立委也不應皆綠2019-03-11 21:25
重慶送熊貓？人大代表：只是「建議案」 還需北京拍板2019-03-11 18:39
蔡總統開國安會議 7綱領反制一國兩制2019-03-12 00:01
總統出訪取消吉里巴斯 外交部：兩國邦誼穩固沒問題2019-03-12 12:14
韓國瑜不承諾高市長做滿 周錫瑋：政治永遠保持彈性2019-03-12 12:09
逼著別人打臉自己 介文汲：蔡政府自殘外交古今中外少見2019-03-11 19:16
韓國瑜表態 4月不領表選總統2019-03-12 00:08
選總統決戰中台灣！盧秀燕：執政黨不要帶兩串蕉來台中2019-03-12 11:01
韓國瑜喊要自由經濟示範區 朱立倫：北中南應各一個2019-03-12 09:17
徵召韓國瑜？吳敦義：若只看民調蔡英文甭選了2019-03-12 11:24
免費公車再加碼 盧秀燕「雙十公車」拚年底上路2019-03-11 19:12
留言