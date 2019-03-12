不讓韓國瑜專美於前 鄭文燦賣菜到馬紹爾群島

2019-03-12 17:24 聯合報 記者 聯合報 記者 許政榆 ╱即時報導



近日高雄市長韓國瑜力推農產外銷，力挺農民當起最大後盾，桃園市長鄭文燦近日結束訪美行程，返台後馬不停蹄拚經濟，桃園市去年7月底和馬紹爾群島共格國締盟姐妹城市，今年桃園八德蔬菜產銷班蔬菜首度外銷到馬紹爾，創下桃園蔬果首度外銷里程碑。

桃園市去年7月31日和馬紹爾群島奧爾環礁（Aur Atoll）簽署合作備忘錄，雙方締盟成為姐妹城市，奧爾環礁是馬紹爾現任總統海泥（Hilda Heine）故鄉，以編織手工藝文明，主要產業為農、漁業及觀光遊艇，以及豐富珊瑚礁生態，為潛水勝地。

馬紹爾群島福爾摩沙集團負責人林學銘為台商，於當地經由生鮮超市，今年首度和桃園八德蔬菜產銷班第三班進口蔬菜，為桃園蔬果首次銷往馬紹爾奠定基礎，蔬菜產銷班第三班班長李傳添說，過去八德蔬菜多半以內銷市場為主，此次首度搭機出國拚外交十分榮幸，希望創下開端後，能持續保持產銷合作。

桃園市長鄭文燦表示，桃園農業發達，近年來致力發展精緻農業，將工業自動化技術與傳統農業結合，生產出產量與質量更高的作物，此批外銷到馬紹爾的農特產共500多件，以山東白菜、高麗菜、紅蘿蔔、白蘿蔔、青江菜、西洋芹、青花菜、芭樂、谷柑為最多，總重達9公噸，外銷總額約新台幣28萬元。