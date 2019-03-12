拚經濟、救台灣 藍委促設自貿區

2019-03-12 17:10 台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導



（左起）國民黨立委費鴻泰、曾銘宗、賴士葆召開記者會，呼籲蔡政府拚經濟，設置自由經貿區。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報） 分享 facebook 台灣人民需要拚經濟，不是統獨口水戰！國民黨團12日於立法院召開記者會，呼籲蔡英文政府不要為了選舉，一直打統獨牌來分裂台灣，並希望設置自由貿易區，讓台灣可以用不同於FTA的方式增加經濟成長。

變形FTA增加貿易

國民黨立委曾銘宗說，蔡英文政府上任之後，沒有提出好的經濟計劃，而設立自由經貿區有助於與其他國家連結。台灣在國際上跟很少國家有簽署FTA，可以透過自由經貿區做為「變形版FTA」，增加與其他國家的貿易。韓國等國家已藉由RCEP享有很大的關稅優惠，使得台灣在國際上的競爭力會越來越弱。

另外，針對農委會認為設立特區會傷害台灣農業的說法，曾銘宗表示，他們的版本有考慮的這個問題，也在法案中修正，農產品銷到非自貿區時，須經過農委會同意。他希望農委會主委陳吉仲能夠出面回應，還有什麼理由不設置自貿區。

而國發會副主委鄭貞茂日前表示從中國進口到台灣自貿區的產品會從MIC（中國製造）變成MIT（台灣製造），國民黨立委費鴻泰回應，只要沒有對貨物進行實質性更動，MIC就不會變成MIT，法規上講得很清楚。

籲政府放下意識形態

財政部長蘇建榮日前接受媒體訪問表示，如果對於區內事業給予租稅優惠，會導致區內、區外差別待遇，違背國際有害性租稅競爭規範。費鴻泰表示，國內科學園區都有相關優惠措施，台灣早就在產業園區實行差別稅率了。

針對近日蔡英文對中國的回應，國民黨立委賴士葆表示，國民黨珍惜台灣的自由民主，也反對一國兩制，此時蔡英文對中國的表態，常是基於選舉的考量。根據主計總處日前公布的數據，薪資水準整整倒退17年前，希望蔡政府不要再打統獨牌，可以好好拚經濟。

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