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陳其邁：希望韓國瑜與中央攜手合作國安議題

2019-03-12 16:29聯合報 記者陳熙文╱即時報導

行政院副院長陳其邁今在臉書上發文，除了強調要建立民主防護網守護台灣國安，呼應蔡英文總統昨天召開國安會議，更向韓國瑜喊話，他表示，他昨天曾說，中央、地方會一起拼經濟，讓高雄更好；也期待除了家鄉發展的合作外，高雄市長韓國瑜能和中央攜手合作國安議題，讓台灣更好。

陳其邁說，昨天下午，蔡英文 Tsai Ing-wen總統親自召開的國家安全會議，陳建仁 Chen Chien-Jen副總統、蘇貞昌院長、他和其他部會首長與會，蔡英文總統也在會中裁示「因應及反制『一國兩制台灣方案』指導綱領」。

他表示，由於國際局勢的變化，美國對中國態度，從戰略夥伴變成了戰略競爭者；中國國內的經濟遲緩，所導致的社會衝突與政府壓制；以及中國對台政策，從反獨促統到加大施壓、文攻武嚇地要求台灣接受一國兩制。這些因素，都對台灣的國家安全造成巨大挑戰。

他說，因此，蔡英文總統所提出的指導綱領，涵蓋「兩岸—堅持對等尊嚴原則」、「民主法制—強化民主監督程序與防衛機制」、「經濟—提升臺灣在全球產業鏈的優勢與戰略地位」、「外交—善用國際友我新情勢」、「安全—維護國家安全與社會安定」、「國防—全面提升國軍戰力」、「社會—團結一致行動捍衛國家主權」等七大面向，來強化台灣國安、避免國家的社會經濟運作受到衝擊，守護台灣人民與台灣主權。

陳其邁說，政府一定會和全體台灣人民站在一起，行政院也會在權責範圍內以最快的效率，提出具體作為。我們唯有團結一致，才能抵抗分化、捍衛自己的家園台灣。

他說，昨天他曾說，中央、地方會一起拼經濟，讓高雄更好；他也期待除了家鄉發展的合作外，韓國瑜市長能和中央攜手合作國安議題，讓台灣更好。

（翻攝陳其邁臉書）
（翻攝陳其邁臉書）
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韓國瑜國安會經濟陳其邁
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