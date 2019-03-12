蔡英文打恐嚇牌？賴清德：中國揚言武力犯台才是恐嚇牌

總統蔡英文昨召開國家安全會議，提出7大指導綱領反制中國大陸的「一國兩制台灣方案」，深夜並在臉書貼文指出，真正的「惠台」，應該是正視中華民國存在的事實，被部分媒體解讀是打恐嚇牌。對此，前行政院長賴清德今在臉書上發文，強調中國大陸揚言武力犯台，逼迫台灣就範，才是真正的恐嚇牌！

以下是賴清德臉書全文：

民進黨去年九合一選舉大敗，讓中國國家主席習近平肆無忌憚的發表對台談話，揚言九二共識是一中原則，沒有各表的空間，台灣只有一條路可走，就是一國兩制。倘若民進黨在立委的補選再度失利，則2020年，民進黨將更加困難，屆時中國壓迫台灣的力道也會更強，這樣的說法竟然被扭曲為打恐嚇牌？

其實是不是恐嚇牌？端看所言是不是事實！大家不妨想想：

難道中國對台策略，外部圍堵，內部分化不是事實？ 難道中國挖我邦交國、阻止我參加世界衞生大會、阻止我加入國際刑警及國際民航組織不是事實？ 難道習近平不放棄武力犯台，戰機航艦頻繁出沒於台灣海峽，不是事實？ 難道習近平強調九二共識沒有一中各表，只有一個中國，台灣只有一國兩制這條路可走不是事實？

如果是事實的話，何來恐㬨？ 為什麼質疑者可以扭曲事實？而且對中國無絲毫戒心，甚至大力吹捧中國？ 應該是他們主張統一，和台灣主流意見不同！

中國揚言武力犯台，逼迫台灣就範，才是真正的恐嚇牌！