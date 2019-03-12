強化反恐能力 內政部證實機場航警將配「衝鋒槍」

2019-03-12 15:21 聯合報 記者 聯合報 記者 林麒瑋 ╱即時報導



為強化國內反恐防衛力量，針對機場航警人員的槍械配置，國安會與國土安全辦公室基於強化反恐防衛能量進行檢討，內政部方面也證實，考量警政署航空警察局員警執行反恐勤務攜帶衝鋒槍，確有嚇阻犯罪、迅速壓制成效，因此擬具辦法第2條附表1修正草案，增列航空警察局為衝鋒槍的配賦單位，預估最快今年5月底就可實施。

根據國安人士指出，國安會及國土安全辦公室經開會盤點、檢討後，要求內政部警政署檢討機場航警人員的槍械配備，因此內政部已在3月7日採公告的方式，預告修正「各級警察機關學校武器彈藥統籌調配辦法」第2條附表1，將各警察機關可配賦的槍械項目做出調整，其中，可配衝鋒槍的警察機關，增列航警局在內。

內政部表示，考量內政部警政署航空警察局員警執行反恐勤務攜帶衝鋒槍，確有嚇阻犯罪、迅速壓制成效，因此擬具辦法第2條附表1修正草案，於各級警察機關學校武器彈藥配賦基準中，增列航空警察局為衝鋒槍的配賦單位。

警政署指出，據各級警察機關警用武器彈藥配賦基準，現行可配戴衝鋒槍的單位有，直轄市、縣(市)政府警察局、刑事警察局、航空警察局、國道公路警察局、鐵路警察局、保安警察第一、第二、第三、第六、第七總隊、各港務警察總隊：所屬刑事警察(大)隊、各偵查(大)隊、警官大隊及特殊任務警力編組。據配戴衝鋒槍的配賦基準，每4人配發一枝，未滿者，各機關得視勤務需求配發，另特殊任務警力編組，每組配發一枝。