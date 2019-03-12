音樂會配合韓國瑜重播影片？網友指中場落跑不如花媽

2019-03-12 14:53 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



3月10日在高雄舉行的高雄春天藝術節「ET外星人」草地音樂會，引發高雄市長韓國瑜是否提早離場，及與前市長陳菊比較的論戰。

有網友在官方臉書留言，指韓國瑜當天遲到影片卻配合他的到來重播，並說韓中場就離開了，根本來作秀。主辦單位回應，韓市長中場去洗手間，有回來看完全程，指重播是因同步訊號異常所以調校再放，非刻意為某人重播。

草地音樂會周日在雨中舉行，韓國瑜夫婦入場時因音樂會已開演。有人在活動官方臉書開砲，說4點已經大排長龍，5點半開放入場，穿雨衣坐在草地野餐，主持人一路串場到7點。大家淋雨淋的也差不多。片頭開始幾分鐘突然中斷，工作人員上台修理約莫數分鐘後，舞台旁的走道有燈光出現，原來是韓國瑜夫婦進場，跟著一堆記者與攝影機。然後電影就突然可以正常播放了，他們再看一次片頭。中場休息時，大批人馬又拂袖而去。

有網友附和，要作秀麻煩乖乖排隊提早到，不要人家影片的片頭都播了，還要為某人進場又重播一次，狂用閃光燈被觀眾罵，大家花錢是要欣賞藝術、不是被政治操作。

至於韓國瑜有沒有看完全場，有自稱在現場的網友說，他中場休息上完廁所走出來，看到韓國瑜在他面前快閃溜。另一人表示，他坐在走道位置，中場休息結束後，他沒看到韓怎麼回去座位。結束表演後，大家還在拍手向樂團致意，主持人就刻意說「市長陪我們看到最後」，然後就看到大批人馬，從走道離開。

「高雄春天藝術節」 的官方臉書貼出韓國瑜在演出最後起立鼓掌的影片，說，韓市長偕夫人和三千多位觀眾朋友一起淋雨看完全程， 陪著ET回家，市長對於台上由楊智欽指揮及高雄交響樂團的演出，致上最高敬意。

對於民眾質疑的留言，小編說明，當日7點開演時，指揮發現影音同歩訊號異常，故畫面重新調校後，再行播出開演，以達到影音同歩完美演出。並非特意重新播放。