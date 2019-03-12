受韓國瑜拚經濟感召 商總認購100公噸香蕉

2019-03-12 14:42 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡孟妤 ╱即時報導



中華民國全國商業總會今與高雄簽下採購高雄香蕉合約，預計今年採購8155箱、總計約近100公噸香蕉，支持香蕉產業。高市長韓國瑜見證簽約儀式，感謝商總自掏腰包，幫忙採購香蕉。

商總下午與高雄美濃區農會及旗山果菜運銷合作社共同簽訂高雄採購契約書，根據採購合約內容，商總將於今年採購近100公噸香蕉，分別透過美濃及旗山地區共同供貨。

商總理事長賴正鎰說，聽到旗山香蕉好像量比較大，在此情況下，同時也受到市長拚經濟、出國努力賣貨的精神感召，發動理監事們自掏腰包認購香蕉，每人認購至少50箱以上，短短幾小時就認購了8千多箱，約10萬公斤左右的香蕉。

賴正鎰並宣傳吃香蕉的好處，呼籲大家吃香蕉，並表示除了香蕉，只要有需要，農會提出來，都會持續來幫助，包括鳳梨、番石榴都一樣。這次香蕉採購，也請出貨單位按照出貨時間慢慢出貨即可，商總也不會計較價格。

賴正鎰還說，他支持貨出去、人進來，人進來就是要觀光客來，韓市長上任後，觀光客、住房率均大幅提升，貓熊來也會帶動觀光人潮，商總絕對支持，「養貓熊會有經費問題，我們願意也來幫助。」