中樞植樹南移屏東舉辦 陳建仁：別具意義
副總統陳建仁今天上午，率領中央五院及相關部會代表，前往屏東縣新來義社區出席108年總統植樹活動。現場安排泰武古謠傳唱隊的小朋友與副總統、各機關代表共同植樹，並由傳唱隊小朋友將風災前山上舊部落土壤交予副總統，再由副總統代表覆土，象徵讓舊部落的精神注入這塊土地，排灣民族文化教育也將與原生樹種共同開花結果延續生命。
今年植樹活動主題為「延伸島嶼生命綠，傳唱臺灣森林美樂地」，為林務局去年啟動「國土生態綠色網絡計畫」之延續，將過去政府對中央脊梁山脈森林保育的成果向東、西兩側的淺山平原帶延展，建構完整的國土綠色生態保育。
農委會林務局長林華慶表示，植樹活動中所種植火廣竹、樟樹、烏心石、櫸木、台灣赤楠、九芎等皆是原生排灣族傳統工藝與建築使用之樹（竹）種，其中火廣竹更是排灣族人製作口、鼻笛的林工藝代表。
副總統陳建仁表示，今年選擇於八八風災後建立的新來義社區植樹，是在原民會所推動的前瞻基礎建設計畫「部落之心─排灣民族學校」預定地，即將由屏東縣政府興建排灣族多世代不同年齡層、老幼共學的場域；未來林務局也將提供民族學校相關的林木資源，共同創造山村新價值。兩項重要計畫的結合展現行政院跨部會合作的效能，也象徵自然生態與在地文化的共融與共和。
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