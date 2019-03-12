中樞植樹南移屏東舉辦 陳建仁：別具意義

2019-03-12 13:39 聯合報 記者 聯合報 記者 江國豪 ╱即時報導



副總統陳建仁今天上午，率領中央五院及相關部會代表，前往屏東縣新來義社區出席108年總統植樹活動。現場安排泰武古謠傳唱隊的小朋友與副總統、各機關代表共同植樹，並由傳唱隊小朋友將風災前山上舊部落土壤交予副總統，再由副總統代表覆土，象徵讓舊部落的精神注入這塊土地，排灣民族文化教育也將與原生樹種共同開花結果延續生命。

今年植樹活動主題為「延伸島嶼生命綠，傳唱臺灣森林美樂地」，為林務局去年啟動「國土生態綠色網絡計畫」之延續，將過去政府對中央脊梁山脈森林保育的成果向東、西兩側的淺山平原帶延展，建構完整的國土綠色生態保育。

農委會林務局長林華慶表示，植樹活動中所種植火廣竹、樟樹、烏心石、櫸木、台灣赤楠、九芎等皆是原生排灣族傳統工藝與建築使用之樹（竹）種，其中火廣竹更是排灣族人製作口、鼻笛的林工藝代表。