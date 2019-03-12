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高雄水果在新加坡下架？韓國瑜激動：明明賣到全壘打

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蔡英文反制一國兩制 韓國瑜：不碰觸中央權限

2019-03-12 13:06聯合報 記者蔡孟妤╱即時報導

總統蔡英文召開國安會議反制一國兩制，提出民主防治網。對此，高市長韓國瑜說，高市政府很清楚，就是履行貨出去、人進來的政策，不會去碰觸中央權限。

韓國瑜上午被問到有關總統蔡英文提出反制一國兩制的方案，他說，他很清楚中央、地方的權責，大家都知道高雄市政府很清楚，就是直接履行貨出去、人進來的一個政策，不會去碰觸中央的權限，也不用擔心。

有媒體問說，總統蔡英文暗示北京當局利用採購高雄農產品，來利用地方政府。韓國瑜說，他再重申一遍，高市府知道自己權責所在，不會去碰觸中央的權責，「那像去年那樣的香蕉盛產，然後農委會出錢，然後把它一刀劃掉去做堆肥，我們希望農民這麼辛苦出產的這些農產品，最後變成堆肥嗎？這樣是聰明嗎？」

他說，高市政府一直不停認真的在推動農產品、水產品賣出去，還有什麼好說、再扣帽子的，就像高雄水果明明在新加坡賣得全壘打，硬要說東西被下架，「太多這種無聊的語言在台灣天空轉來轉去，讓人覺得非常的厭煩！」

被問到市長任期會否做好做滿？他說，大家都很關切他選不選總統，他再重申一遍，他現在的標準答覆，就是「到目前為止，他就是全心全意衝高雄經濟，2020總統大選不在他考量之內」。

有媒體問，王金平說他如果來拜託韓國瑜，韓的票就不會投給朱立倫。韓國瑜說，所有的黨內的大老先進，有志於2020大選的人來找他，他都會熱情相對。對於卡在朱王之間，會不會難為？韓回：「不會不會，我們認真打拚高雄市政，大家都看在眼裡，卡在朱王之間，一點問題都不存在。」

對於貓熊到高雄的問題，韓國瑜說，市府非常歡迎，如果高雄市議會也非常歡迎的話，那貓熊送到高雄，就是高雄市政府要面對的問題，其他各界講了一些有的沒的，就是尊重，「主體是高雄市政府和高市議會，如果雙方都同意的話，也都高度接受的話，就請其他人來祝福我們。」

對於自貿區的議題，韓國瑜說，高雄市12個立法委員應該好好思考，高雄市若是一個自由經濟貿易區，對高雄的經濟會有多大的加成、加速效果，大家可去分析。

他說，高雄市12個立法委應該不分藍綠，全力幫高雄衝經濟，一個自由經濟貿易區，會讓高雄的經濟整個脫胎換骨往前衝，「至於其他中央各部會的意見，請高雄市的立法委員要跳出來。」

總統蔡英文召開國安會議反制一國兩制，提出民主防治網。高市長韓國瑜說，高市政府很清...
總統蔡英文召開國安會議反制一國兩制，提出民主防治網。高市長韓國瑜說，高市政府很清楚，就是履行貨出去、人進來的政策，不會去碰觸中央權限。記者劉學聖／攝影
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韓國瑜高雄市經濟
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