高雄水果專區被撤？高市府駁：「是被新加坡幣下架」

2019-03-12 13:04 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡孟妤 ╱即時報導



高雄市長韓國瑜2月底出訪星馬，與新加坡超市簽下農產品訂單，設立「高雄首選」蔬果專區，但臉書粉專「打馬悍將粉絲團」卻貼照片說該專區已撤掉，酸說是下架。韓國瑜駁斥說，太多酸言酸語令人不可思議，明明是被採購一空，竟說是下架。高市農業局長吳芳銘也說，「是賣光了，被新加坡幣下架了」，現在正在海運補貨中。

韓國瑜今受訪說，對高雄市政府的酸言酸語、惡意批判太多了，說高雄水果在新加坡超市被下架，好像不受歡迎，好像很多人不喜歡高雄成功，令人非常訝異。

他說，新加坡NTUC FairPrice 超市的高雄蔬果專區，很快就被消費者採購一空，因此日前新加坡又下了訂單，要補貨追加芭樂1400箱10噸左右；蜜棗1450箱、將近14噸；木瓜200箱2.4噸；鳳梨200箱2噸，3月21日即將送抵新加坡，「怎麼可能被下架？太多酸言酸語，讓人覺得不可思議。」

高市農業局長吳芳銘也說，2月份送到新加坡的東西，原本希望銷貨時間可以長一點，但太受歡迎，馬上就賣光了，「那不是下架，是東西賣完了，被用新加坡幣讓它下架了」。