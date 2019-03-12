習近平可能見教宗？外交部：持續關注相關發展

2019-03-12 13:04 聯合報 記者 聯合報 記者 徐偉真 ╱即時報導



大陸國家主席習近平將於3月下旬出訪義大利，外傳習近平訪義期間可能順訪我國友邦梵蒂岡；外交部今天表示，教廷日前已公開表示目前沒有這樣的規劃，外交部將持續關注相關發展，並與教廷保持密切聯繫。

根據中央社報導，習近平預計3月21日到24日訪問義大利，不少義大利媒體與熟悉中梵事務的人士都分析，習近平很可能順訪位在羅馬的梵蒂岡，與教宗方濟各見面；中共官方尚未確認相關訊息，也未說明習出訪行程。

外交部發言人李憲章今天表示，關於習近平訪問梵蒂岡的議題，日前教廷已經公開表示沒有規劃，外交部將持續關注未來相關發展，並和教廷保持密切聯繫。

李憲章表示，教廷去年9月底與中國大陸簽署主教任命臨時性協議後，當天教廷國務院院長帕洛林樞機主教（Pietro Parolin）就發表聲明，強調協議是牧靈，當時教廷新聞室主任伯克（Greg Burke）也表示協議沒有政治性質。

李憲章說，3月才剛訪問台灣的教廷萬民福音部部長費洛尼樞機（Card. Fernando Filoni），也公開重申教廷一貫立場，表示梵中主教協議不具政治或外交性質，顯示協議定位相當清楚，純屬教務性質。