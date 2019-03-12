蘇貞昌：想發大財 小心本金都被拐

民進黨立委劉世芳質疑，「發大財與經濟統戰是否有關」。蘇貞昌表示，發大財絕對是很好的事情，但若想賺別人的利息，卻連本金都被拐走，就得不償失。蘇貞昌說，台灣以前流行跟會，一旦利息很高的時候，就是快被倒會了。蘇貞昌說，政府支持地方拚經濟，但若對方有統戰目的，就要小心。

蘇貞昌說，這段期間中國常常針對某種特定的人或地方，提出買這個、買那個，甚至指定只能這樣往來、那樣往來，可看出就是利用經濟，或是特別塑造我方可以得利的印象，一件一件看起來很好，整體看來就是居心叵測。