自媒體隨柯訪美要募款 柯Ｐ：我每天都被消費

2019-03-12 12:32 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ╱即時報導



台北市長柯文哲（中）預計本周六(16日)訪美，不過如今傳出北市府發出採訪證給自媒體YouTube頻道《打臉名嘴》，側拍柯文哲的訪美行程，被外界解讀是要搶攻網路話語權。記者王騰毅／攝影 分享 facebook 台北市長柯文哲預計本周六(16日)訪美，不過如今傳出北市府發出採訪證給自媒體YouTube頻道《打臉名嘴》，側拍柯文哲的訪美行程，被外界解讀是要搶攻網路話語權。

對此，柯文哲今受訪時表示，這件事情自己現在才知道，不清楚。

不過由於《打臉名嘴》為了這次出訪，在臉書上募款，是否會覺得自己被消費？柯文哲則說，沒有辦法，「我每天都被消費啊」。

北市府觀傳局長兼發言人劉奕霆表示，公民記者申請跟訪當然就是會同意，不過由於跟訪部分要先繳費，後來發現有些程序上不符合規定，所以沒有發任何採訪證、記者證給自媒體。

不過劉奕霆說，北市府本來就不會反對任何人到哪裡去，所有人權利都一樣。

此外，前北市府都發局長林洲民日前爆出因大巨蛋案走人，林還撂下重話說，指如果市府對遠雄放水，就是柯P政治生命結束之日，並說「自己曾經是柯粉」，看似對台北市長柯文哲相當失望，不料昨晚柯文哲竟和林洲民聚餐，兩人相談甚歡，似乎已經和解了。

對此，柯文哲說，卸任首長本來就會請客，不過第一次吃的時候很多人沒有來，所以就分兩梯次，昨天是第二次。

柯文哲還說，自己和林洲民本來就沒有仇，和他其實還很好。