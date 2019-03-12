反對真拆遷、假安置！社子島居民不滿拆遷補償方案

2019-03-12 12:19 聯合報 記者 聯合報 記者 林麗玉 ╱即時報導



「 反對真拆遷、假安置」數十位社子島居民高喊口號，不滿柯市府的拆遷補償方案，無視居民意見。

禁建五十年的社子島開發案，居民不滿市府的拆遷補償方案，向立委陳情，民進黨立委何志偉今天舉行記者會，何志偉批評，難道「社子人的尊嚴，保鮮期僅 12年？」何表示，北市府提出的社子島安置計畫，內容不盡人意，也無有效溝通。他提到，社子島目前有4258戶，大多數居民有近50%是中低收入戶，超過7成是弱勢，但市府的社會住宅最大承租年限竟只有12年，若是一位60歲的居民，被這樣被「假安置」12年後，72歲的他/她該何去何從？

社子島在地里長謝文加也痛批，當年為了大台北地區防洪，社子島被禁建五十年，儘管居民支持柯市長的開發計畫，但柯當年說要提出開發特別條例，現在卻都跳票，尤其重點的拆遷安置應該要有特別辦法，當初柯答應，現在卻又說，法有一制性，不會有特別法，「難到居民是該死嗎？」謝也質疑，柯市府對於居民與民代的溝通都不聽，用什麼樣的拆遷補償方案，都沒有聽取居民建議，都是市府說市府的，民眾說民眾的，連里長要當溝通橋樑也不要，居民訴求「從社子島開始，不要再有迫遷戶。」

社子島里長陳惠民也提到，現在居民一聽到開發就會害怕，居民提出方案不是隨便亂討，也不是無理取鬧，只要安置做好，居民都希望開發。