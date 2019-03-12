總統出訪取消吉里巴斯 外交部:兩國邦誼穩固沒問題

2019-03-12 12:14 聯合報 記者 聯合報 記者 徐偉真 ╱即時報導



蔡英文總統將在3月中下旬訪問南太友邦，本來預計訪問吉里巴斯、帛琉、諾魯，不過最後因為跟吉里巴斯總統的時間喬不攏，最後改為在3月21日至28日出訪，走訪帛琉、諾魯與馬紹爾群島。外交部今天表示，行程有調整是雙方元首時程問題還有技術性問題，我國和吉里巴斯邦交穩固，也希望規畫適當時機安排總統訪問吉里巴斯。

外交部發言人李憲章說，南太平洋是我國邦交重鎮，而元首外交是外交工作重要一環，馬紹爾總統海妮、帛琉總統雷蒙傑索都曾當面邀請蔡總統訪問，我方回應友邦熱情邀請規劃出訪，原本出訪獲得吉里巴斯總統馬茂同意，吉里巴斯人民也高度期待蔡總統的訪問，但因為元首時程配合的技術性問題而調整取消。

外交部說明，蔡總統29日預定出席「春季國殤大典」，但馬茂總統預定以兼任校長身分，到斐濟主持南太平洋大學畢業典禮；李憲章說，我國與友邦有許多合作計畫聚焦在人才培育，因此也充分理解馬茂總統的行程安排，而今年剛好是吉里巴斯獨立建國40周年，我國也正規劃國內訪團祝賀事宜，希望有適當時機安排總統再到吉里巴斯訪問。