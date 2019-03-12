韓國瑜不承諾高市長做滿 周錫瑋：政治永遠保持彈性

2019-03-12 12:09 聯合報 記者 聯合報 記者 周志豪 ╱即時報導



被力拱選2020總統的高雄市長韓國瑜近日受訪強調，4月不會領表登記國民黨內初選，但是否接受黨徵召參選未說死。前台北縣長周錫瑋上午受訪表示，民進黨過去有很多縣市長也說要做好做滿，最後都沒有，政治上永遠保持一點彈性與空間。