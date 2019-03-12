蔡英文提7綱領反制一國兩制 吳敦義：兩岸都應再斟酌

2019-03-12 11:56 聯合報 記者 聯合報 記者 周志豪 ╱即時報導



因應大陸提出「一國兩制台灣方案」，蔡英文總統昨也召開國安高層會議，提出涵蓋兩岸、經濟等7大面向反制「一國兩制台灣方案」指導綱領。國民黨主席吳敦義上午受訪時表示，雙方都應該有再斟酌、審慎考量的必要。

吳敦義呼籲，兩岸都應珍惜1992年共同達成的一中各表的九二共識，讓雙方能和平穩定發展，雙方能夠好好的仔細考量；強調兩岸和平穩定發展是國民黨衷心的期待，也是國民黨堅持一中各表的九二共識最重要的基礎。

吳敦義也各打五十大板表示，希望大陸能夠整個全盤考量，以九二共識基礎讓雙方維持和平穩定發展，建議大陸這方盡量不要有軍機再飛越台灣海峽中線，在國際間也盡最大的誠意，不要去挖中華民國邦交國。

吳敦義還說，他也希望蔡英文總統，既然做總統，就是整個中華民國的掌舵，不要因為面對2020年的總統大選與立委選舉，操作兩岸的緊張，企圖贏得選舉的好處，這都不好。

話鋒一轉，吳敦義更質疑，蔡英文總統20007月6日擔任陸委會主委時，在立院總質詢答覆立委陳超明質詢時，曾經肯定有所謂一九九二年一中各表的九二共識，但現在做總統以後，好像就忘掉當時有九二共識的認知，不承認、不說有九二共識。

吳敦義揶揄，蔡英文總統就任總統以後，竟然不承認有九二共識存在，這是非常令他驚訝的事情，以蔡高學歷，歷經很多職務，怎麼會有健忘症？希望蔡能夠珍惜1992年那個雙方經過函電往來，而且互相換文的過程。

吳敦義表示，蔡政府執政以後，現在陸客減少，墾丁住房率降低，阿里山也是影響很大，日月潭遊艇在馬政府上台後開放陸客來台觀光，生意就比較改善。吳舉例，日月潭有個錢嫂1天最好時可開8趟，1趟約1個小時，「賺不少」，現在就少了。