里長赴陸任官涉統戰？柯Ｐ：若統戰輸人，技術要再研發

2019-03-12 11:50 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ╱即時報導



蔡英文總統昨針對習近平提出的「一國兩制台灣方案」召開「國家安全會議」，會後提出反制指導綱領，內容包括增加國防預算及防止統戰滲透台灣等，兩岸對抗局勢恐升高。

對此，台北市長柯文哲表示，如果一國兩制是像香港那樣子的兩制，台灣人大概一看就跑掉了，除非中國大陸對一國兩制有新的說詞，否則「too see is to believe」，看到香港那樣子，就一定是說「趕快逃喔」。

至於是否會遵循蔡英文提出的「七項指導綱領」？柯文哲說，自己還沒有看到裡面寫什麼，只知道有這個東西，但內容不清楚。

不過外界解讀，蔡英文選在立委補選前、韓國瑜出訪大陸前提出反制制導綱領，時機相當敏感，也可能會對選舉造成影響。

對此，柯文哲說，像自己做事，就是該怎麼做就怎麼做，人家都說選前這個不能作、那個不能做，但台灣沒事隨時都在選前，這次選舉後就是下次選舉前，所以後來想想算了，該怎麼做就怎麼做，時程表就擺起來。

至於是否會對選舉造成影響？柯文哲說，不曉得，常常選後才知道，自己搞不清楚。

此外，近來爆出廈門有66名台灣人擔任社區主任助理，平潭並首創聘請台灣村里長擔任村、居委會執行主任，已有8名台灣村里長任職，其中包括台北市文山區忠順里長曾寧旖。

對此，柯文哲說，有沒有違法應該要去問陸委會，把規則講清楚大家照辦就是了，到底怎麼樣，依法行事。