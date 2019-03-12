和韓國瑜一樣市長做滿4年？ 柯文哲：這是好問題

2019-03-12 11:48 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ╱即時報導



2020總統大選的選戰氣氛越來越濃，民調高的高雄市長韓國瑜昨接受電台專訪首度表態會做滿市長的4年任期。同樣也被視為2020總統大選熱門人選之一的台北市長柯文哲，今出席2019台北國際烘焙暨設備展展前記者會，會後受訪時被問到是否會把四年做滿？

柯文哲依舊沒有鬆口，僅說：「This is a good question」(這是一個好問題)。