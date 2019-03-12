各部會反經濟示範區 藍委三問為什麼反對

2019-03-12 11:33 聯合報 記者 聯合報 記者 徐偉真 ╱即時報導



高雄市長韓國瑜日前提出重啟設置自由經濟示範區構想，國民黨立法院黨團也提出草案，財政部及國發會官員昨天同聲反對；國民黨立委今天「三問」民進黨為什麼反對，呼籲選舉要到了，不要只會操作統獨而不拚經濟。

國民黨立委曾銘宗、賴士葆、費鴻泰上周提出自由經濟特區草案，是將馬政府時期的自由經濟示範區草案依照環境調整修正，希望能實現韓國瑜說的「貨出得去、人進得來」的口號目標。

曾銘宗說，台灣現在經濟很悶，蔡政府只會拚政治，執政黨根本還沒看到草案內容就死命反對，根本就是為反對而反對，民進黨沒有財經大腦真的很悲哀，也不想拚經濟，各部會反對的理由根本不成理由，呼籲政府2020選舉不要再操作統獨騙選票，應該要拚經濟。

費鴻泰說，蔡政府提出五加二的構想，但三年過去了，對產業、年輕人有什麼幫助？他們身為在野黨立委，看不下去國家沒有希望、年輕人沒有未來，所以提出經濟特區的草案，希望台灣能找到一個方向，結果被執政黨說他們只有「韓腦」，「我要正告民進黨，你們沒腦不代表我們沒腦」，如果擔心，不妨在台北、台中和高雄三個港先做示範區，做個一兩年再跟其他地區對照，再推行到全國。