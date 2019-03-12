台南出動千名「房衫軍」 抗議房屋稅衝破警方人牆

2019-03-12 11:24 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭維真 ╱即時報導



「不回溯、要凍漲！」台南市房屋稅今年續漲81%，國民黨團今早發動「房衫軍」，號召逾千民眾身穿黃衣、頭綁黃巾，前往台南市政府抗議，要向市長黃偉哲遞陳情書。發起人國民黨團書記長蔡育輝說，台南市長黃偉哲選前喊凍漲，上任後卻跳票，今天的行動要讓市府聽見積怨已深的民意，期間群眾更衝破警方人牆，被擋在市府玻璃大門前，由於黃偉哲上午不在府內，最後由副市長許育典、秘書長方進呈、財稅局長陳柏誠出面接受陳情書。

國民黨團表示，賴清德擔任台南市長時，不顧民怨，公告房屋稅連續3年調漲，分別為106年漲幅54%、107年65%、108年81%。他們今向台南市政府提出3大訴求，包括取消回溯15年、調降房屋稅、108年房屋稅凍漲。

多名國民黨議員今率千餘名民眾從台南市議會出發，徒步前往台南市政府，大批民眾情緒激動，有人不滿賴清德調漲房屋稅，向賴清德人形立牌吐檳榔汁，還有人狂拍賴清德看板，也有民眾不滿黃偉哲沒有做到「凍漲」政見，高喊下台。期間，議員率群眾一度衝破警方人牆，要衝進市政府，不過遭第二道人牆擋下，經過協調由議員到府內市長室，要黃偉哲本人接下陳情書，由於黃偉哲今早行程不在府內，最後由副市長等人出面接受陳情書。