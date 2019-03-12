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痛罵示範區2.0 管碧玲：整個台灣變加工出口區

2019-03-12 11:22聯合報 記者賴于榛╱即時報導

國民黨立委曾銘宗、費鴻泰、賴士葆日前提出「自由經濟特區特別條例草案」，期望透過2.0方案，逐步推動台灣邁向自由經濟島。不過立法院民進黨團今召開記者會大力抨擊，黨團幹事長管碧玲指出，國民黨的3開放3措施將導致台灣產業、國家、勞工的3輸局面，更是帶來放棄產業升級、掏空本土產業、加重低薪危機、傷害MIT等4大傷害，「整個台灣變成加工出口區！」

管碧玲說，自由經濟示範區是過去前總統馬英九時期審到不敢審的東西，6問國民黨這政策是把台灣經濟捲入國際經濟戰、自經區2.0將變成中資產地、嚴重傷害台灣農民產業、醫療營利化將排擠台灣醫療，更是影響台灣自由度。

翻開國民黨提案，管碧玲說，國民黨主張3個開放，包括第一開放中資、第二全面開放原料進口，以及目前禁止中國進口的項目、第三是開放低薪外勞；3措施則是前店後廠，只要在自經區設桌子登記，工廠可以在全國設立，但全國都是自經區延伸該如何管理？第二是所有產品都能洗牌贊成MIT，第三則是貨物進出都免稅。

管碧玲表示，這結果將導致台灣產業、國家、勞工的3輸局面，更是帶來放棄產業升級、掏空本土產業、加重低薪危機、傷害MIT等4大傷害，「整個台灣變成加工出口區！」

民進黨立委郭正亮則說，台灣敗給韓國是因為產業轉型失敗，並非貿易自由度，國民黨沒有挑出原本的錯誤，反而要專案進口外勞，只會讓台灣薪資降低，產業升級會受挫，並且讓自經區變中資特區，「中資進來如何不影響其他自經區產業？」

郭正亮指出，先提出自經區的高雄市長韓國瑜不懂經濟他可以理解，可怎麼會連前新北市長連朱立倫都不懂，更批評這版本有9成是過去的條例，完全是新瓶裝舊酒，除了降低農業比例，其他思維基本上都一樣，提醒國民黨不要因為想支持韓國瑜就重蹈覆轍；民進黨立委鍾佳濱也質疑，一旦加入自經區，台灣農產品就要面臨中國劣質農品競爭，批評國民黨是對農民傷害不夠嗎？

民進黨團抨擊國民黨推自經區2.0。記者賴于榛／攝
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民進黨團抨擊國民黨推自經區2.0。記者賴于榛／攝
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民進黨團抨擊國民黨推自經區2.0。記者賴于榛／攝
民進黨團抨擊國民黨推自經區2.0。記者賴于榛／攝
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國民黨經濟韓國瑜
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