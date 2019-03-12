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縣長落選提名中選會主委 江啟臣提「李進勇條款」反制

2019-03-12 11:10聯合報 記者劉宛琳╱即時報導

中選會人事案今送進立法院程序委員會，最快4月上旬送院會處理。由於主委人選李進勇日前遭外界批評政治色彩濃厚、不適任。國民黨立委江啟臣提案修訂中選會組織法，規範出任中選會委員，前3年不能出任黨職、參與公職人員選舉，以及政府機關或公營事業之有給職職務，也就是「李進勇條款」。

為確保中央選舉委員會委員之政治中立性，避免辦理選務之獨立機關淪為政治工具，影響選舉之公平、公正，江啟臣參酌國家通訊傳播委員會委員任用資格，規範中選會委員於擔任職務前3年，「須未曾出任政黨專任職務、參與公職人員選舉或未曾出任政府機關或公營事業之有給職職務或顧問，亦須未曾出任由政府機關或公營事業所派任之有給職職務或顧問。」

江啟臣表示，此規範可嚴格限制高度參與政黨政治活動，以及接受有給職政治任命者，擔任中選會委員；但對於依中選會組織法所任命之委員、依公務人員任用法任用之常任文官或依其他法律任用之公務人員，當然無須予以限制。

江啟臣說，民進黨一直以來主張中選會應獨立自主，在中選會法制化過程中，一再強調選政、選務應合併由設置為獨立機關之中選會掌理，以避免受到「政治干預」，但在民進黨執政後卻還提名了一位具備民進黨黨籍、政黨色彩濃厚的李進勇擔任主委，說好的獨立自主、不受政治干預呢？民進黨此舉是破壞中選會法制化後之提名慣例，自毀獨立機關官箴，視制度於無物。

江啟臣認為，李進勇即使已自行註銷黨籍，但以他在民進黨內的資歷，有無黨籍已不是問題，而是社會已無法期待其「獨立公正」。民進黨先前任命的中選會主委陳英鈐和副主委陳朝建的違法濫權，已讓中選會招致「西廠」之罵名，如今民進黨再提名一位政治色彩濃厚，說要退出政治卻又接受政治任命，重啟政治生涯第二春的李進勇，民進黨真的是把中選會當成自家選對會。

國民黨立委江啟臣。本報資料照片
國民黨立委江啟臣。本報資料照片
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中選會民進黨江啟臣
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