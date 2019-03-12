韓國瑜接外銷訂單 蘇貞昌提醒小心「連本金被拐走」

2019-03-12 10:11 聯合報 記者 聯合報 記者 賴于榛 ╱即時報導



高雄市長韓國瑜日前赴新加坡與馬來西亞力拚農產外銷訂單，接下來更將訪中國大陸4個城市，但民進黨立委劉世芳今質疑發大財與經濟統戰是否有關係？對此，行政院長蘇貞昌認為發大財絕對是很好的事情，可如果想賺別人利息，卻連本金都被拐走，就得不償失，他強調政府支持地方拚經濟，但若對方有統戰目的，那就要小心。

蘇貞昌今赴立法院備詢，劉世芳質詢時質疑韓國瑜到國外去外銷農產品，但怪的是怎麼訂單那麼快，質疑發大財與經濟統戰是否有關係。蘇貞昌聽到此問題非常在意，他說這問題很重要也很大，發大財絕對是很好的事情，也很重要，可如果要賺別人利息，人家連本金都拐走，那就得不償失，像台灣以前流行跟會，一旦利息很高的時候，就是快被倒會了，這很危險，也是過去台灣人的經驗。

話鋒一轉，蘇貞昌帶回兩岸議題，他說蔡英文總統昨主持國安會議，資料很明顯看出，大陸國家主席習近平發告台灣同胞書，還特別指出，九二共識就是一個中國、就是統一進程，所以要推出九二共識台灣方案，目前對岸的兩會還在開，要從各種層面包括宗教、寺廟面面俱到要從台灣內部滲透、分化，外部則用利益全部覆蓋，所以總統才會提出對應方案。