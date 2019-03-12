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在對岸任人大、政協、無薪代表算當官？陸委會超少開罰

呼應蔡英文 時力提案增列與中政治協商立法

2019-03-12 09:48聯合報 記者林麗玉╱即時報導

蔡英文總統召開國家安全會議，因應、反制中國「一國兩制台灣方案」，並提出兩岸、外交、經濟、民主法制等七項指導綱領。時代力量黨團今天也提案增列《兩岸人民關係條例》與《公投法》，呼籲正視對中相關法案立法的迫切性。

時力黨團總召徐永明表示，呼應蔡總統的反制「一國兩制台灣方案」，黨團認為現在提出兩岸政治協商的強制性公投非常重要，徐表示，蔡總統提出強有力的反制台灣方案，黨團呼籲行政院也要動起來，陸委會版本也要快點出來，相關法案送到立院，時代力量已經準備好了。

徐表示，時力提案增訂的《台灣地區與大陸地區人民關係條例》第五之三條及《公投法》第十六條之一條文草案，草案內容為「我國與中華人民共和國間政治協商、涉及建立軍事互信機制...，及其他以任何形式協商簽署而可能影響我國主權之兩國協議，應由總統經行政院院會決議，並經立委三分之二出席，及出席委員三分之二同意，交由中選會辦理公投，始得進行協商。」至於政治協商的協議文本，「需有立委四分之三出席，及出席委員四分之三同意，再依公投法程序，辦理全國性公投，有效同意票過半，才為通過。」

徐永明表示，中國步步進逼，這次時力黨團針對公投法及兩岸人民關係條例提案修法，徐表示，針對兩岸政治協商修法，陸委會提出雙公投，黨團支持雙公投機制，不過到目前，還沒有看到政院版本，黨團立場也希望在立法院也可以有雙重把關。

徐提到，過去時代力量針對兩岸關係修法，包括居住證、退休公職赴中參與慶典、中資違法投資、洩密中國罰則等，都有相關提案，現在最重要的，就是將與中國政治協商這一塊補起來，蔡總統動起來，蘇揆也應該動起來，陸委會版本要盡快出來。

時代力量黨團今天也提案增列《兩岸人民關係條例》與《公投法》，呼籲正視對中相關法案...
時代力量黨團今天也提案增列《兩岸人民關係條例》與《公投法》，呼籲正視對中相關法案立法的迫切性。記者／林麗玉攝影。
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