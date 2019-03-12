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影／鄭世維選前之夜 移師三陽路只與對手離1公里

2019-03-12 08:54聯合報 記者祁容玉╱即時報導

新北市三重立委補選剩下5天，國民黨候選人鄭世維昨敲定選前之夜舉辦地點，從原本的向日葵廣場，移師到鄰近捷運三重站的三陽路。舞台擬設置在三陽路與疏洪東路口，離民進黨對手余天的選前之夜所在的市前街，距離不到1公里，屆時雙方勢必較勁造勢場面、動員人數。

鄭世維今天一早到三重中興橋頭站路口拜票，他表示，選前之夜的地點移到三陽路靠近疏洪道的路段，已經申請路權、昨天也去場勘。3月15日（五）晚間預計7點到10點舉辦選前之夜造勢，包括新北市前市長朱立倫、前台北縣長周錫瑋、新北市長侯友宜等前、現任首長及立委、雙北市的議員都會來站台。

至於外界關心高雄市長韓國瑜是否現身，鄭世維說，韓市長說過，如果行程許可、身體狀況OK，當然會來。他說，如果韓市長沒來，競選團隊也有備案，應該是韓夫人李佳芬會來為現場。

鄭世維今天拜票的地點，昨天民進黨對手余天的團隊才至此拜票，是否刻意重回此地較勁？鄭世維說，三重大街小巷都是候選人兵家必爭之地，他在中興橋站橋頭，已經是第三次，希望博得三重每位鄉親認同支持。

昨天鄭世維已早到晚展開綿密的徒步拜票行程，鄭世維表示，三重市區巷弄多，徒步掃街跟民眾比較靠近，能夠握每一雙手，博得大家認同。選戰到後期慢慢加溫，有很多縣市長、民代都來陪他走，車隊掃街留在最後一、兩天衝刺選情。

鄭世維今天一早到三重中興橋頭站路口拜票，他表示，選前之夜的地點卻地挪移到三陽路靠...
鄭世維今天一早到三重中興橋頭站路口拜票，他表示，選前之夜的地點卻地挪移到三陽路靠近疏洪道的路段，3月15日晚間預計7點到10點舉辦。記者祁容玉／攝影
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鄭世維今天一早到三重中興橋頭站路口拜票，他表示，選前之夜的地點卻地挪移到三陽路靠...
鄭世維今天一早到三重中興橋頭站路口拜票，他表示，選前之夜的地點卻地挪移到三陽路靠近疏洪道的路段，3月15日晚間預計7點到10點舉辦。記者祁容玉／攝影
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鄭世維拜票
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