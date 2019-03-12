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【重磅快評】誰在害韓國瑜？誰又在幫韓國瑜？

2019-03-12 00:46聯合報 記者程嘉文╱即時報導

高雄市觀光局長潘恒旭。記者謝梅芬／攝影
高雄市觀光局長潘恒旭。記者謝梅芬／攝影
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全台灣大概找不到比高雄市觀光局長潘恒旭更有名的局長了。

韓國瑜帶來的政治文化當中，屬於打高空的那一塊，潘局長無疑是靈魂人物。從競選、當選到就職，幾乎日日拋出新構想，每天都成功讓老闆成為舉國焦點。不過這些話題，不少是沒有下文的泡沫。如果整理成清單，結果想必很壯觀。

面對韓國瑜成為綠營眾矢之的，潘局長衝在第一線擋子彈的勁頭，也是無人能及。但或許護主護得太積極，反而吸引更多敵人集火射擊。爭取港星鄧紫棋擔任觀光代言人未果，他表示對方開價太高，「相信她本人不會那麼貪財」。有網友罵他「心術不正」，要韓國瑜管一管；他強硬反擊「看到你也吐了」、「罷免我啊」、「我老闆都不囉唆了你在喊什麼」。終於韓國瑜出面，肯定潘恒旭的努力，但也希望「現在還是把拚觀光當成主要工作」。

潘局長最新拋出的話題，當屬「貓熊來高雄」，並提議命名「融融」與「雄雄」。不過這件事在大陸，至今只有全國台聯副會長許沛表示，要在近日「兩會」提議，從北京到四川、重慶，沒有行政部門具體證實。換言之，飯還沒煮熟，就急著「掀鍋蓋」。難道不擔心重演2005年親民黨主席宋楚瑜訪陸，宣稱對岸將贈送金絲猴，至今卻都還「黃牛」的覆轍？

很明顯，出身新聞與廣告界的潘局長，絕不抱持「謀定後動」的傳統邏輯，而是必須盡一切努力，即使話題充滿爭議、即使反應未必正面、即使事情根本還沒發生，都絕對不能夠失去聚光燈。

對於影劇新聞而言，這種操作宣傳的思維通常是正確的，然而拿到政壇是否OK？對於話題性冒尖、跳票率也居高不下的政治人物，選民下一次是否願意支持？政治偶像要當「網紅」，能否維持四年熱度？會不會過一陣子就黔驢技窮？

然而另一方面，許多綠營政治人物，都對韓流的崛起感到切齒腐心，看到韓國瑜的任何行為都深惡痛絕，都忙不迭地利用任何機會發動撻伐。對韓國瑜來說，這些砲火反而未必有害。「以彼之道還施彼身，金庸教我的」，潘局長真是說對了。

韓國瑜赴東南亞招商，立刻整個蔡政府上上下下，都以貶低韓國瑜當成第一要務；高雄市府宣稱的收穫，每樣都成了「其實我們早就做了」。實在沒法宣稱自己「早就做了」，就宣稱要組織「國家隊」來做，總之就是不承認你韓禿子有任何成就，更不能讓你有任何成就。

高雄市拋出貓熊議題，打韓不遺餘力的農委會主委陳吉仲立刻表示，希望高雄更關心台灣本土的保育動物，卻忘記對於這些動物的保育，真正該負責的人正是自己。諸多「覺醒青年」、「進步知識份子」頓時醒來，立刻在臉書發文作圖表，關心起很多年不曾關注的動物保育話題，強調動物園是多麼不人道的設施，或是強調台灣黑熊多麼可憐沒人疼，飼養貓熊多麼耗費成本，就差還沒把牠們說成「高級外省人」。

這種一味的謾罵與否定，其實反而替韓國瑜爭取到認同與支持。不停對韓國瑜明槍暗箭，不停在泥巴仗裡打滾，反而使韓國瑜華而不實的成績單，不必真正被嚴格檢驗。

因此，對韓國瑜最忠字當頭的人，所作所為其實是不停淘空他的身家與根底；對韓國瑜最咬牙切齒的人，卻每天持續去「夯實」他的支持基礎。

政治人物能夠做到如此，「韓總」也該一拍腦門、大笑三聲了。

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