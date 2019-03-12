新聞眼／逢韓必卡…中央會挺高雄？

2019-03-12 00:14 聯合報 本報記者 聯合報 本報記者 賴昭穎



蔡政府不遺餘力的酸韓、卡韓、反韓，凸顯了政府距離民意是這麼的遙遠。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

韓流效應讓國民黨走出二○一六年大選大敗的陰霾，韓國瑜能否「一人救全黨」有待檢驗，但韓流的外溢效應至今仍讓綠營難以招架，明知道打韓只會助長韓的聲勢，卻又屢屢忍不住出現「逢韓必反」的膝蓋式反應。財經高層官員昨天同聲反對韓國瑜提議重啟自由經濟示範區、以及農委會主委陳吉仲黑熊比大貓熊更值得關心的說法，充分反映蔡政府無論如何就是要卡韓的心態。

極其諷刺的是，當內閣閣員們在台北的立法院卯起來卡韓時，同一時間在高雄與韓國瑜同台的行政院副院長的陳其邁，還承諾只要對高雄經濟發展有幫助，中央一定和地方合作全力支持。

陳其邁的話說得很漂亮，但在綠營目前「全黨卡一人」的氛圍下，他口中的「全力支持」益加讓人感到諷刺與虛偽。

在韓國瑜拋出高雄自經區的構想後，從中央銀行總裁楊金龍、到財政部長蘇建榮、國發會副主委鄭貞茂等財經官員都表達疑慮或反對意見，這樣的表態在政治上十分正確，但這些中央要員卻忘了政府存在的目的是在幫人民解決問題，讓人民過更好的生活。自經區的構想若是有這些官員提出的洗錢、租稅不公、洗產地等疑慮，在技術上不是沒有克服的設計空間，如果中央真的如陳副院長所說的會全力支持高雄經濟發展，應該是協助高雄在自經區制度設計上避免相關弊端，而不是像現在的逢韓必反。

就以行政院正積極推動的吸引海外資金匯回專法為例，政府為了吸引台商資金回流，給予在一定期限內匯回資金投入特定產業的海外資金租稅減免優惠，這套制度同樣存在租稅不公、對本土資金差別待遇、洗錢、甚至是圖利富人等疑慮與風險，但政府為了推動政策，除了準備設置專戶控管回流資金，這個月還準備到「亞太防制洗錢組織」（APG）秘書處報告。同樣的道理，在高雄設自經區這件事上，可看出民進黨政府雙重標準，中央是不為也，非不能也。

對於大陸有意贈送高雄兩隻貓熊一事，陳吉仲的反應更是逢韓必反的典型寫照。大陸捐贈貓熊給台灣並非無前例可循，農委會在審核過程當然有其角色，但硬要把貓熊來台和多關心台灣黑熊、石虎等瀕臨絕種的保育類動物扯在一起，根本是牛頭不對馬嘴。

說穿了，蔡政府在去年選舉大敗後至今仍未真正的接地氣，因為韓流之所以興起，反映的是民眾對蔡政府執政的反感，從總統府發言人、行政院長蘇貞昌、乃至於內閣閣員們不遺餘力的酸韓、打韓或卡韓，解決不了蔡政府執政的無能與失當，只是凸顯政府距離民意是這麼的遙遠。