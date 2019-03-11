台南立委選戰最後肉搏戰 「雙英」神明前「尬場」

2019-03-11 23:04 聯合報 記者 聯合報 記者 謝進盛 ╱即時報導



台南市立委補選進入最後倒數，馬英九11日在學甲慈濟宮保生大帝，蔡英文在善化慶安宮媽祖，不知是巧合或雙方刻意，「雙英」各自請來神界對立的大道公與媽祖婆加持，馬甚至一度提到媽祖，也讓這場激烈選戰，增添神話色彩，成為茶餘飯後話題。

奉祀逾八百年歷史保生二大帝神像的台灣開基祖廟學甲慈濟宮，論「廟格」，在地方可是貨真價實的「大廟」，推動兩岸宗教交流不遺餘力，也與前總統馬英九頗有淵源，多年前為推銷如何將米酒降價過程所謂的「廟口開講」，學甲慈濟宮也是其中一處據點。

其實，馬英九對於保生大帝生平大小瑣事，包括本名吳，可說是如數家珍；甚至，還當起「馬老師」，與台下鄉親來個「有獎徵答」互動，台下鄉親答稱出生南宋，立即遭「馬老師」糾正；顯見，馬對保生大帝真的涉獵不少。不過，過程中不談政治，呈現「自然」一面。

有趣的是，不知故意還是巧合，馬英九在與鄉親「有獎徵答」時，正好提及民間信仰相當普遍的媽祖林默娘，也略述媽祖生平出生北宋宋太祖建隆元年等；還以西元進一步說明，保生大帝出生西元979年，媽祖西元960年，保生大帝比媽祖「年輕」19歲。

恰巧的是，總統蔡英文11日晚由民進黨黨主席卓榮泰、台南市長黃偉哲、民進黨立委徵召的郭國文等人陪同造訪善化慶安宮，也是地方信仰中心；除供奉「台灣孔子」沈光文，奉祀的天上聖母媽祖香火鼎盛，是藍綠陣營在選區更是「必拜」的大廟。

而蔡英文帶著民進黨立委徵召的郭國文等一行人來此，廟旁著名冬瓜茶飲店，是在地知名商家，稍晚還前往善化農會享用農會生產的芝麻麵，更透過臉書直播，除「接地氣」濃，也延伸其「辣台妹」風格，拉抬郭國文選情，也營造本身貼近基層意涵。

而在慶安宮致詞時，也不忘呼應之前前行政院長賴清德「一口氣」之說，強調只要還剩一口氣，就可揮出逆轉全壘打，藉由造訪寺廟拉抬全黨氣勢。