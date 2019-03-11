台師大遭控動員幫造勢 王金平為釀起風波致歉

2019-03-11 20:56 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭媁 ╱即時報導



國民黨立委王金平上周宣布參選2020總統。國立台灣師範大學傳出疑似動員學生參加王金平競選造勢活動，教育部長潘文忠允諾一周內提出追究懲處方案。對此，王金平晚間發表聲明指出，相信母校在支持的過程中，難免因為年輕、熱情，而在處事上無法周圓，以致釀成風波，希望社會可以諒解，所有的起因，皆由於他有意參選總統而引起，「我個人應該要承擔所有的責任，對於造成母校的困擾，也深感抱歉。」

潘文忠今在立法院教委會答詢時指出，依照「公務人員行政中立法」規範，應秉持行政中立的原則，若是被強迫或動用資源，就有牴觸到規範，學生若以公假方式參與競選相關活動，不是構成公假的理由，教育部會請學校釐清，依法處置。

王金平下午受訪時，原低調表示對此事並不知情，由校方說明較為完整。不過，晚間他再發布聲明指出，自民國54年於台師大數學系畢業的那一刻開始，他已無可避免成為台師大的校友，也始終以能成為蹹師大校友為榮。自從決定參選後，感謝台師大的師長們，認為他是值得託付與信賴的人，也給予許多鼓勵與支持，這讓他畢業54年後，能以師大畢業的校友身分參選，感到格外的溫暖與驕傲。