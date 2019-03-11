賴清德的「一口氣」 謝龍介：給你一口氣換我們斷氣

2019-03-11 20:52 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ╱即時報導



台南市立委二選區補選選戰到最後關鍵時刻，國民黨候選人謝龍介表示，行政院前院長賴清德在為郭國文助選時，提到民進黨只剩一口氣不能斷氣，但是沒有考慮到農漁品的產品需要賣到國外，「給你一口氣我們就要斷氣」，要賴不要那麼怕他當選。

謝龍介參加晚間政論節目「大政治大爆卦」時，主持人提到中國要送高雄貓熊，被視為是統戰的招數，謝龍介表示，即使是送給台南，台南根本就沒有動物園，而且也養不起，非常遺憾。

他表示不僅貓熊是統戰，他賣地瓜也被說成是統戰，對手說他當選後會出賣台灣，馬英九執政8年也沒有把台灣賣掉，這時候還打這種恐嚇牌，基層農漁民已經很厭倦了，貓熊到台北已經統完了，現在又要統高雄，綠營的說法其實是為2020鋪陳，把藍營都打成賣台。

謝龍介說，賴清德表示民進黨只剩一口氣，不能斷氣，但大家都沒有想到農漁民的經濟早就斷氣了，「再給你一口氣我們就斷氣了」，不要怕讓他當選，當選後民進黨不會斷氣，會給它氧氣，幫它打氣，兩黨相互競爭，對台灣才有幫助。

他表示，其實朝野是可以合作的，民進黨不願意碰兩岸這一塊，國民黨可以代勞，去年底選舉，人民已對民進黨與經濟現況投不信任票，現在是亡羊捕牢的時候，也不會怕，因為農漁民與基層勞工都是跟我站在一起的