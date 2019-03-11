酒駕累犯可判死？行政院：學者專家有疑慮

2019-03-11 20:07 聯合報 記者 聯合報 記者 陳熙文 ╱即時報導



農曆年前數起酒駕致人於死案導致民怨沸騰。聯合報系資料照片 分享 facebook 近來酒駕事件頻傳，釀成事故悲劇，法務部日前提出在刑法公共危險罪中修訂「（酒駕）再犯致人於死罪重判死」的刑度，並增訂沒收車輛條款，行政院政委羅秉成今下午舉行跨部會會議討論相關內容。羅秉成指出，由於法務部在短時間內提出修法，有諸多執法細節需要檢討，已要求法務部彙整意見，盡快做出回應。他也表示，與會的學者專家對於酒駕累犯可處死刑有疑慮，恐違反比例原則，甚至違背人權兩公約。

農曆年前數起酒駕致人於死案導致民怨沸騰，法務部長蔡清祥宣示修法；二月一日起，檢察司參考民意及國外立法例著手修法，假期趕辦作業，修法草案於二月二十七日送交行政院審議，為時不到一個月。政委羅秉成今舉行跨部會會議，邀請法務部、交通部、內政部警政署等，以及三名學者專家針對酒駕相關修法進行廣泛性的討論，交換意見。

羅秉成指出，大家針對法務部所提的條文都有討論。針對一定條件下，酒駕法定刑判與殺人罪十年以上、無期徒刑或死刑一樣，學者專家持保留態度，質疑是否符合刑法的「罪行相當原則」，或比例原則。他們也表達此方向是否有違反人權兩公約的疑慮。

羅秉成並表示，會議中也針對跨部會執法的困難進行討論。以法務部所提「沒收車輛條款」，凡酒測值超過Ｏ・二五酒駕者車輛，檢察官於起訴同時，即將酒駕者的車輛視為犯罪工具聲請沒收為例，羅秉成說，目前正在立法院協商的「道路交通處罰條例」也有「沒入」的規定。他指出，沒入是行政處罰，沒收是刑罰，而交通部和法務部在兩者的條件上意見不同，寬嚴不太一致，必須進行協調。

另外，羅秉成說，倘若凡酒駕者，不分首犯或再犯，不論是否造成人員傷亡，也不論車輛所有權歸屬是酒駕者當事人還是租來的，一律沒收，雖然對酒駕有很強的嚇阻力，但每年有上萬件酒駕案件，不但增加警政署第一線執法人員的勤務，也要想想這麼多車子要放到哪裡去。

他也表示，很多問題同時涉及到第三人，例如租車公司，被沒收的車輛他的生財工具，如果他把車子租給客人，租客喝酒造成車子被沒收，他還要去提告租車人，也造成租車公司法律上的負擔。他強調，這些問題都必須做通盤考量，針對這些技術性問題，法務部在會後收集各方意見後，會做出相關回應及檢討。

羅秉成並指出，會中也針對是否有法務部以外的方案進行討論，例如在刑期上未必是提高最高刑度的刑期，比較務實的做法是提高最低刑度，例如原來最低刑度是三年以上，再犯則可以提高到五年以上起跳，這樣法院就可以有更多選擇，而非一律用最低的刑度量刑。他表示，有些國外的案例是按照這樣的方式處理。