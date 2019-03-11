逼著別人打臉自己 介文汲：蔡政府自殘外交古今中外少見

2019-03-11 19:16 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ╱即時報導



駐紐西蘭前代表介文汲在臉書PO文指出，外交的目的是為國家的生存發展營造有利的國際環境，但民進黨政府最近的外交舉措很明顯都是想要製造外交挫折，這種逼著別人對自己打臉的外交古今中外少見，難道蔡政府已推出ㄧ種叫「自殘外交」的新外交政策了嗎？

他指出，蔡英文無預警拋出要與日本舉行安保對話這樣高度敏感的議題，日本政府第一時間就以「不考慮」回復。不料蔡政府不知收手，傳出日方上述答覆是假新聞，謝長廷也跟著添油加醋。結果是日方再次出手，派首相府秘書長（官房長官）菅義偉、河野太郎外相同步公開重申：日本和臺灣間ㄧ貫維持非政府間的實務關係，打蔡英文的臉比上次重過百倍。

蔡英文的作法其實是在逼日方表態，日方起先找一位低階外交官出面回應，已在給蔡留面子了，台北居然說那是假新聞，日方只好派出兩員重臣出來講清楚說明白了。這種逼著別人對自己打臉的外交古今中外少見，難道蔡政府已推出ㄧ種叫「自殘外交」的新的外交政策了嗎？

另外，吳釗燮因去不成北京疫苗會議公然要世界衛生組織檢討，謝長廷繼續不斷的操弄所謂假新聞的議題。介文汲說，這原因很簡單，就是為了替民進黨選情加分，試圖以外交挫折製造悲情意識，遷怒老共，刺激綠營歸隊。