800壯士吳斯懷到金門 呼籲軍公教挺洪麗萍

2019-03-11 19:15 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡家蓁 ╱即時報導



金門立委補選進入倒數時刻，八百壯士捍衛中華協會理事長吳斯懷今天跨海到金門，推崇洪麗萍對廣大軍公教警消權益的關注與協助，也表態力挺國民黨唯一提名候選人洪麗萍。

吳斯懷強調，民進黨把軍公教年金汙名化，造成社會階級對立、世代衝突；籲請鄉親集中選票，將洪麗萍送進立法院，唯有讓國民黨的立委過半，藍天再現，才能把年改法案重新修正，還給退休軍公教該有的尊嚴。

曾在金門水頭當過營長和金西師長的吳斯懷今天跨海到金門為洪麗萍加油打氣，他說，我對金馬鄉親的情感超過自己生長的環境，中華民國之所以存在，能夠在台灣發展這麼好，靠的就是金馬，尤其是金門，經歷過八二三、古寧頭，擋住大陸攻勢，讓台灣得以發展。

吳斯懷說，今天中華民國存在是因為軍公教警消等國家的幾大支柱，才能在兩位蔣總統領導之下，讓金馬台澎富裕到今天，民進黨上台以後，不思發展跟改善，執意拿軍公教警消當試金石，違憲違法刪減軍公教合法應領的退休俸，尤其是朔及既往，試想很多人的父母到了安享晚年的時候，被說成不事生產的肥貓米蟲，把國家財政吃垮，實在是讓人情何以堪。

他提及，民進黨說國家的財政困難是假的，核四停建花兩千八百多億、前瞻計畫八千八百億，而年金改革一年充其量只節省六十億，對減輕國家財政困窘的負擔只是杯水車薪，與蔡政府亂撒帑幣相較，簡直判若天壤。

吳斯懷說，他要告訴金門鄉親，軍公教警消永遠是國家支柱，八百壯士從街頭抗爭到變成協會，只有跟著國民黨，讓九合一勝選氣勢延續，立委補選，讓國民黨籍的立委都上，讓藍天再現；吳敦義主席已經公開承諾，全力支持國民黨執政後，立委過半後，將違憲違法，朔及既往的年金改革法案修正，還給退休軍公教應有的尊嚴榮譽。他也預告15日會再來參加洪麗萍的選前之夜。