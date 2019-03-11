徐老師上課！ 徐國勇教大家認識姑婆芋

2019-03-11 19:12 聯合報 記者 聯合報 記者 丘采薇 ╱即時報導



內政部長徐國勇今天接受網路專訪。圖擷取自yahoo tv 分享 facebook 內政部長徐國勇今天接受網路專訪，再次說明自己當初誤食姑婆芋到底有多驚險，他也在節目中教大家認識姑婆芋的葉片。他表示，認姑婆芋必須「看水滴」，如果是姑婆芋，葉子是毛茸茸狀，水滴也不會留在葉片上，他也強調，他曾當過國小自然科老師，不可能會認錯，但當天是妹妹煮的「芋頭粥」，才讓他不小心誤食。

徐國勇表示，他當天回家吃了一口，一開始覺得辣，但不想浪費食物就沒吐掉，隨後連吃三口才發覺不對勁，感覺身體像千針萬刺，辣到極點，肚子整個燒起來，後來他趕快去急診，在急診室待了3小時，等身體恢復才回家休息。

徐國勇表示，他媽媽喜歡吃炸芋頭莖煮的粥，所以他家後院種了好幾顆芋頭，當天是元旦，參加完升旗典禮返家後，因沒吃早餐，一回家發現有芋頭粥就吃了，當時他的妹妹想煮粥給他媽媽吃，所以不小心在後院摘了姑婆芋，還好媽媽當天剛好晚起沒吃到，妹妹煮完自己也沒吃，全家只有他吃到姑婆芋，他還覺得窩心。

徐國勇說，當時醫生說，吃到姑婆芋無藥可醫，沒有藥物可以中和葉酸，只有灌腸或多喝牛奶兩種方法，於是他太太買了一加侖的牛奶，因為喝了很多牛奶，在急診室待了3個小時後，覺得狀況緩解，醫師也說驗血結果正常，就讓他返家休養，隔天也繼續跑行程，不過也有後遺症，他胃的黏膜因此受傷，現在常會覺得不舒服。

外界常揶揄他誤食姑婆芋是「姑婆勇」，徐國勇其實很在意。他說，這是不了解狀況的人才會這樣講，他也認為，如果當初他沒吃到，可能會是媽媽吃到，後來遇到一名師父，師父說是無形中盡了孝道。